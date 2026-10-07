بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر که در عملیات‌های مختلف فراجا کشف و ضبط شده بود امروز در قزوین امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، فرمانده انتظامی استان در این مراسم گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر، بصورت شبانه روزی در حال مبارزه با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر است.

سردار محمدقاسم طرهانی افزود: برای کشف هر گرم از این مواد، تک تک نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر، به صورت جان بر کف وارد میدان می‌شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم گفت: فراجا با تلاش شبانه روزی در مبارزه با مواد مخدر، عملکرد بسیار خوبی داشته است.

حمزه‌ای با گرامیداشت هفته فراجا افزود: امنیت و آرامش امروز را مدیون سبز پوشان ناجا هستیم.