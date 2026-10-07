به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لنگرود به پرونده فروشنده لوازم خانگی به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون تومان که در سامانه جامع انبار ثبت نشده بود رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۸۲۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از انبار واحد صنفی، گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.