دولت عراق نرخ رسمی دلار را از ۱۳۲ هزار دینار به ۱۵۲ هزار دینار در برابر هر ۱۰۰ دلار افزایش داد، تصمیمی که از امروز چهارشنبه اجرایی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ هم‌زمان با اعلام این تصمیم، بازار ارز اقلیم کردستان به‌شدت واکنش نشان داد و نرخ هر ۱۰۰ دلار در بازار اربیل به حدود ۱۸۰ هزار دینار رسید.

کارشناسان اقتصادی، کمبود نقدینگی و فشار‌های مالی دولت را از عوامل اصلی این تصمیم می‌دانند. افزایش نرخ دلار باعث می‌شود دولت در برابر درآمد‌های دلاری حاصل از فروش نفت، دینار بیشتری در اختیار داشته باشد و بخشی از نیاز‌های مالی خود را تأمین کند.

با این حال، افزایش نرخ ارز می‌تواند پیامد‌های مستقیمی برای مردم داشته باشد. وابستگی گسترده بازار عراق به واردات باعث می‌شود رشد قیمت دلار به افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.

در صورت ادامه فشار بر بازار ارز، نگرانی‌هایی نیز درباره رسیدن قیمت هر ۱۰۰ دلار در بازار آزاد به ۲۰۰ هزار دینار مطرح شده است، سطحی که در صورت تحقق، می‌تواند موج تازه و گسترده‌تری از گرانی را در عراق به دنبال داشته باشد.