فرمانده انتظامی استان بوشهر با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان، گفت: بر اساس دکترین دفاعی کشور و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دشمن در هر سطحی اقدام به تعرض کند، پاسخ متقابل و قاطع دریافت خواهد کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سردار حیدر سوسنی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع پرشور مردم در میدان امام خمینی (ره) بوشهر، با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای دفاع از مرز‌های کشور، تصریح کرد که امنیت موجود در کشور مرهون ایثارگری‌های شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و همراهی همیشگی مردم ولایت‌مدار است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه ۱۷۵ شهید والامقام فرماندهی انتظامی استان بوشهر، اظهار کرد: نیروی انتظامی استان تاکنون ۱۷۵ شهید، ۶۰۰ جانباز و ۲۰ آزاده سرافراز را در راه تأمین امنیت و نظم عمومی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کارنامه درخشان فراجا در دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع تاریخی، یادآور شد: مجموعه انتظامی کشور در دوران ۸ سال دفاع مقدس ۱۳ هزار شهید را تقدیم اسلام کرد و در وقایع اخیر نیز شهدای گران‌قدری در مسیر دفاع از حریم امنیت کشور به شهادت رسیدند.

وی با تبیین شرایط دشوار کاری نیرو‌های انتظامی و دریابانی، آنان را سنگرسازان بی‌سنگر خواند و افزود: بسیاری از همرزمان من در طول مأموریت‌های سخت و حساس جنگ رمضان، شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی بوده‌اند و حتی از امکانات اولیه محروم بوده‌اند. با وجود این کمبودها، نیرو‌های مسلح استان با استفاده از تمام توان از جمله تجهیزات شخصی، لحظه‌ای در انجام وظیفه کوتاهی نکردند.

سردار سوسنی در ادامه با اشاره به شجاعت مثال‌زدنی کارکنان پلیس، به خاطره‌ای از ایثارگری‌های یکی از نیرو‌های این فرماندهی در مواجهه با تهدیدات موشکی اشاره کرد و گفت: این نیرو‌ها با تأسی از فرهنگ شهادت، بدون ترس از خطرات، برای حفظ امنیت مردم جان خود را در طبقه اخلاص قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان، تصریح کرد: بر اساس دکترین دفاعی کشور و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دشمن در هر سطحی اقدام به تعرض کند، پاسخ متقابل و قاطع دریافت خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با برشمردن ظرفیت‌های جغرافیایی و راهبردی بوشهر، توان دفاعی و موقعیت سوق‌الجیشی ایران را بسیار فراتر از دشمنان منطقه‌ای دانست و گفت: استان بوشهر با تاریخ پرفراز و نشیب خود در مبارزه با استعمار، همواره مهد مبارزان و دلاورمردانی بوده است که در برابر قدرت‌های سلطه‌گر زانو خم نکردند.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، آنان را پشتیبان اصلی امنیت دانست و افزود: اگر همراهی و حمایت مردم نبود، شرایط بسیار متفاوت می‌بود. مردم این استان که نوادگان رئیس‌علی دلواری و شهدای گران‌قدری همچون شهید مهدوی و شهید احمدی‌جوان هستند، همواره در صف اول دفاع از وطن و ناموس حضور دارند و نیرو‌های مسلح نیز با عزمی راسخ، بیش از هر زمان دیگری برای دفاع از خاک میهن آماده هستند.