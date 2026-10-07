رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی، باغبانی و تجهیزات نوین آبیاری در در آبان ماه سال جاری در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمدرضا اصغری در جلسه هماهنگی این رویداد با تأکید بر جایگاه استان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی راهبردی برای معرفی توانمندی‌های استان و تبادل دانش میان فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت تلفیق دانش با کشاورزی سنتی، افزود: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی دستاورد‌های دانش‌بنیان و نوآور و ارائه آخرین تکنولوژی‌های مکانیزاسیون، آبیاری، تجهیزات گلخانه‌ای و توانمندی‌های زنان روستایی و سایر فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی است.

اصغری خاطرنشان کرد: حضور فعال در این نمایشگاه، یک راهبرد حیاتی برای تداوم ارتباطات تجاری و پایداری در شرایط کنونی اقتصادی است.

گفتنی است این رویداد بزرگ با همکاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه از ۲۶ الی ۲۹ آبان‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و تمامی واحد‌های تابعه و تشکل‌های کشاورزی از هم اکنون به برنامه‌ریزی جهت حضور حداکثری و بازدید تخصصی از این نمایشگاه تخصصی باید اقدام کنند.