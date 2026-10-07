به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم دلسوختگان اهل بیت قم پس از پیروزی در بازی خانگی هفته پیش برابر مس سونگون، فردا در دیداری از هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برابر فولاد هرمزگان قرار می‌گیرد.

دلسوختگان اهل بیت قم با ۳ پیروزی، ۳ شکست و یک تساوی و کسب ۱۰ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و فولاد هرمزگان با ۱۲ امتیاز پنجم است.

این دیدار فردا پنج‌شنبه از ساعت ۱۶ در بندرعباس برگزار می‌شود.