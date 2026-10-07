به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با مشارکت بیش از ۷۰۰ نوجوان از استان‌های مختلف کشور و دریافت ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده، با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف در اصفهان به کار خود پایان داد.

در نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران پس از بررسی آثار و ایده‌های رسیده به دبیرخانه، ۳۵ نوجوان شامل ۱۷ دختر و ۱۸ پسر به مرحله پایانی راه یافتند.

در بخش فیلم‌های ارسالی، کوثر محمدی برای فیلم کوتاه «عروسک» نشان طلا، کارین سرافراز برای فیلم «ای ورجه» نشان نقره و آنیسا هراتی برای فیلم «سیاه‌وسفید» نشان برنز را دریافت کردند.

در بخش گروه‌های برگزیده نیز گروه «زاون» به مربیگری زهره زمانی نشان طلا را به دست آورد.

اعضای این گروه آناهیتا رحیمی، نازنین‌زهرا تیموری، امیرکیان یزدی، سجاد باخدا، روشنا اسلامی، امیرعلی فخریه کاشان و نادیا رهنمازفره بودند.

گروه «هشت‌نما» به مربیگری مهدی خرمیان نیز نشان نقره این بخش را دریافت کرد. کارین سرافراز، سیده نگار آریان‌فر، پیمان مقدم سجاسی، آنیسا هراتی‌خو، نازنین آزادنیا، ابوالفضل حسنلو و زرتشت چاوشی اعضای این گروه بودند.

همچنین سه گروه «سینما توگراف»، «سپنتا» و «ما چند نفر» به عنوان گروه‌های برگزیده نشان برنز دریافت کردند.

گروه «سینما توگراف» به مربیگری عماد سلمانیان، گروه «سپنتا» به مربیگری سارا طالبیان و گروه «ما چند نفر» به مربیگری اشکان چاوشی در جمع برگزیدگان بخش گروهی قرار گرفتند.

در این دوره از المپیاد، ۷۴۱ فیلم و ایده به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده بود.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با هدف شناسایی، حمایت و پرورش استعداد‌های نوجوان در حوزه فیلمسازی برگزار شد و نوجوانان منتخب در کنار رقابت، تجربه فعالیت گروهی و تولید اثر سینمایی را نیز کسب کردند.