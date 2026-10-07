سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برگزاری پنجمین تور رسانه‌ای وزارتخانه در آذربایجان غربی، افتتاح بارگاه شمس تبریزی را حاصل پیگیری مستمر وزیر میراث‌فرهنگی، هم‌افزایی میان وزارتخانه و مدیریت استان و تسریع در اجرای پروژه‌ای دانست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدامین صانعی‌مهری در نشست با خبرنگاران حاضر در پنجمین تور رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آذربایجان غربی، با اشاره به برگزاری این تور به مناسبت آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، اظهار کرد: این سفر رسانه‌ای پنجمین تور رسانه‌ای وزارتخانه به این استان است و خوشحالیم که در آستانه یک اتفاق مهم و مبارک در حوزه میراث‌فرهنگی، یعنی افتتاح بارگاه شمس تبریزی، در استان آذربایجان غربی حضور داریم.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی افزود: در دو سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در این پروژه رقم خورده و بخش قابل توجهی از مسیر طی شده است، این روند نتیجه پیگیری‌های مستمر دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین همراهی و حمایت رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و مجموعه مدیریتی استان است.

بارگاه شمس؛ نمونه‌ای از اثرگذاری پیگیری و هم‌افزایی

صانعی‌مهری با قدردانی از استاندار آذربایجان غربی برای میزبانی از تور رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی گفت: سفرهای رسانه‌ای که امروز خبرنگاران با آرامش و سهولت در آنها حضور پیدا می‌کنند، پشتوانه‌ای از برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری مجموعه‌های مختلف در استان‌ها دارد و لازم است از مسئولان آذربایجان غربی در رأس آن استاندار که برای برگزاری این برنامه تلاش کردند، صمیمانه تشکر کنم.

او ادامه داد: همچنین از معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل صدا و سیما و همه مدیران و مجموعه‌هایی که در برگزاری این برنامه نقش داشتند، قدردانی می‌کنم.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از همکاری خانه مطبوعات استان و همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و دیگر مدیران این حوزه در روند برگزاری تور رسانه‌ای و برنامه‌ریزی آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی تشکر کرد.

او با اشاره به اهمیت تجربه بارگاه شمس برای پروژه‌های مشابه گفت: تجربه این پروژه نشان می‌دهد اگر برای طرح‌هایی که سال‌ها درگیر فرایندهای مختلف بوده‌اند، پیگیری ویژه و مستمر صورت گیرد، می‌توان آنها را در مدت زمانی کوتاه‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری رساند.

صانعی‌مهری تصریح کرد: پروژه‌ای که نزدیک به دو دهه درباره آن کار شده بود و در مقاطعی به جمع‌بندی نهایی نرسیده بود، با پیگیری ویژه و مستمر در دو سال گذشته به نقطه‌ای رسید که امروز شاهد افتتاح آن هستیم. این تجربه می‌تواند الگویی برای پیگیری و به سرانجام رساندن دیگر پروژه‌های میراث‌فرهنگی کشور باشد.

ضرورت استمرار تورهای رسانه‌ای در آذربایجان غربی

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم حضور رسانه‌ها در آذربایجان غربی گفت: امیدواریم در آینده نیز شاهد برگزاری تورهای رسانه‌ای بیشتری در این استان باشیم و بتوانیم پروژه‌ها و اتفاقات مهم دیگری را که در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی رقم می‌خورد، از نزدیک به خبرنگاران و افکار عمومی معرفی کنیم.

او افزود: تلاش می‌کنیم خبرنگاران از نزدیک با ظرفیت‌ها، مسائل، پروژه‌ها و روندهای توسعه‌ای استان آشنا شوند و روایت دقیق‌تر و عمیق‌تری از اقدامات و ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی کشور ارائه کنند.

خبرنگاران میراث‌فرهنگی با قلم خود از ایران دفاع می‌کنند

صانعی‌مهری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خبرنگاران حاضر در تور رسانه‌ای اظهار کرد: خبرنگارانی که امروز در حوزه میراث‌فرهنگی در کنار ما هستند، گاه سال‌هاست در حوزه فرهنگ و میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنان با علاقه و دلبستگی عمیق به ایران در این حوزه قلم می‌زنند.

او افزود: حوزه میراث‌فرهنگی ممکن است از منظر اقتصادی و خبری، جذابیت برخی حوزه‌های دیگر را نداشته باشد، اما خبرنگاران این حوزه با انگیزه‌ای فراتر از منافع مادی فعالیت می‌کنند، چرا که دغدغه آنها ایران، هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین و حفاظت و معرفی میراثی است که به نسل‌های آینده تعلق دارد.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد: این خبرنگاران با قلم خود از میراث ایران دفاع می‌کنند و در ماندگار شدن روایت میراث‌فرهنگی کشور نقش دارند.

رسانه؛ حلقه اتصال میراث ایران با افکار عمومی

صانعی‌مهری با تاکید بر اهمیت نقش رسانه در حوزه میراث‌فرهنگی گفت: معرفی و حفاظت از میراث‌فرهنگی بدون همراهی رسانه‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر با افکار عمومی امکان‌پذیر نیست و خبرنگاران می‌توانند با روایت درست، دقیق و حرفه‌ای، ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده کشور را به جامعه ایرانی و مخاطبان بین‌المللی معرفی کنند.

او خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی تورهای رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی، ایجاد همین پیوند میان پروژه‌ها و ظرفیت‌های میدانی با جامعه رسانه‌ای کشور است تا اقدامات انجام‌شده در سطح یک پروژه باقی نماند و بتواند به یک روایت ملی از میراث، فرهنگ و ظرفیت‌های ایران تبدیل شود.

سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با قدردانی مجدد از مجموعه مدیریتی استان آذربایجان غربی و خبرنگاران حاضر در این تور رسانه‌ای گفت: امیدوارم این همکاری و همراهی در آینده نیز استمرار داشته باشد و بتوانیم در کنار اصحاب رسانه، بیش از گذشته در مسیر معرفی، صیانت و ماندگار کردن میراث‌فرهنگی ایران گام برداریم.