نهمین رزمایش مشترک ضد تروریستی روسیه و پاکستان با حضور نیرو‌های ویژه دو کشور و با تمرکز بر عملیات در مناطق صعب العبور، در منطقه چرات ایالت خیبرپختونخوا برگزار و با نمایش توانمندی‌های عملیاتی نیرو‌ها به پایان رسید.

پاکستان و روسیه رزمایش مشترک ضد تروریستی برگزار کردند

پاکستان و روسیه رزمایش مشترک ضد تروریستی برگزار کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: نهمین رزمایش مشترک نظامی دو کشور با عنوان «دروژبا» در منطقه چرات ایالت خیبرپختونخوا برگزار شد و نیرو‌های روسیه و پاکستان در جریان آن مجموعه‌ای از عملیات مقابله با تروریسم را تمرین کردند.

در این رزمایش نیرو‌هایی از پایگاه ۲۰۱ نظامی روسیه، مستقر در تاجیکستان و نیرو‌های ویژه پاکستان حضور داشتند و عملیات هماهنگ ضد تروریستی را در مناطق صعب العبور به اجرا گذاشتند.

بر اساس نهاد‌های امنیتی پاکستان، نیرو‌های شرکت کننده در این تمرین از تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته از جمله پهپاد‌ها استفاده کردند.

«آلبرت خورف» سفیر روسیه در پاکستان نیز در مراسم اختتامیه و نمایش عملیات تاکتیکی که اول اکتبر برگزار شد، حضور داشت.

وی سطح هماهنگی و انسجام نیرو‌های روسیه و پاکستان را قابل توجه دانست و بر اهمیت تبادل تجربیات عملیاتی و سنت‌های نظامی میان دو کشور تاکید کرد.