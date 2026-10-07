به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دولتی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۲۸۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیون دلار از گمرکات استان کرمان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۱۰۳ درصد و از نظر وزن ۶۸ درصد افزایش یافته است.



به گفته مدیرکل گمرکات استان کرمان، مس، پسته، اکسید مولیبدن و فرو مولیبدن، فولاد و مصنوعات آن، خرما و کامپاند پلی‌اتیلن از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان بوده‌اند که عمدتاً به کشورهای ترکیه، هند، چین، عراق، افغانستان، روسیه، امارات، پاکستان و ارمنستان صادر شده‌اند.



دولتی همچنین از واردات ۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار در این مدت خبر داد و گفت: قطعات منفصله خودرو، خودروهای برقی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات خط تولید و سنگ‌شکن از عمده اقلام وارداتی بوده اند.