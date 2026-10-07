استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، تجارت، کشاورزی، معدن و ترانزیت، گفت: آذربایجان غربی استانی با ظرفیت‌های بزرگ اما کمتر شناخته‌شده است و نخست باید این سرزمین را به‌درستی بشناسیم و سپس آن را به ایران و جهان معرفی کنیم، در این مسیر، رسانه یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه و روایت ظرفیت‌های استان است.

باید آذربایجان غربی را نخست بشناسیم و سپس به ایران و جهان بشناسانیم

باید آذربایجان غربی را نخست بشناسیم و سپس به ایران و جهان بشناسانیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که به مناسبت آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی به آذربایجان‌غربی سفر کرده‌اند، با قدردانی از حضور رسانه‌ها در این استان، اظهار کرد: در یکی از نشست‌های سرمایه‌گذاری که پیش‌تر در این استان برگزار شد، جمع قابل توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حضور یافتند و با وجود رخدادهای دشوار و وقوع جنگ پس از آن، روند حضور و پیگیری سرمایه‌گذاران همچنان ادامه پیدا کرده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز ما این است که ظرفیت‌های واقعی استان هنوز آن‌گونه که باید شناخته و معرفی نشده است. اعتقاد من این است که ابتدا باید استان را شناخت، سپس آن را به دیگران شناساند و در نهایت برای ساختن و توسعه آن اقدام کرد.

او با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی آذربایجان غربی تصریح کرد: این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، از مرزهای فعال و موقعیت ممتاز در مبادلات منطقه‌ای گرفته تا ذخایر معدنی، ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، لجستیکی و کریدورهای ارتباطی که می‌توانند نقشی فراتر از ظرفیت‌های استانی و در مقیاس اقتصاد ملی ایفا کنند.

رحمانی ادامه داد: آذربایجان‌غربی در برخی حوزه‌های معدنی در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد و در بخش کشاورزی نیز در تولید برخی محصولات دارای جایگاه ممتاز است، در کنار این ظرفیت‌ها، موقعیت مرزی استان و قرار گرفتن آن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای، یک مزیت راهبردی برای توسعه تجارت، ترانزیت و گردشگری ایجاد کرده است.

توسعه گردشگری بدون زیرساخت امکان‌پذیر نیست

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: گردشگری آذربایجان غربی هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و یکی از نخستین الزامات توسعه این حوزه، ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. زمانی که مدیریت استان را آغاز کردم، در ارومیه تنها یک هتل پنج‌ستاره داشتیم، اما امروز پنج پروژه هتل پنج‌ستاره در شهر ارومیه در مراحل مختلف قرار دارند که سه مورد پروانه گرفته و برخی نیز وارد مرحله عملیات اجرایی شده‌اند.

او افزود: نمی‌توان از توسعه گردشگری سخن گفت اما زیرساخت اقامتی، حمل‌ونقل و دسترسی مناسب نداشت. به همین دلیل، توسعه فرودگاه، حمل‌ونقل، راه‌ها و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی با اشاره به رویکرد مدیریت استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در داخل استان با دستگاه‌های مختلف هماهنگی شده است تا سرمایه‌گذاران در تأمین زمین و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز با مانع مواجه نشوند. رویکرد ما این است که سرمایه‌گذار را برای طی مسیر اداری و اجرایی سرگردان نکنیم و زمینه را برای تحقق ایده‌های سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

او با اشاره به اجرای یک پروژه هتل پنج‌ستاره در مهاباد گفت: سرمایه‌گذاری که از خارج از کشور به این پروژه وارد شده، پس از بررسی شرایط و ظرفیت‌های منطقه، آمادگی خود را برای اجرای پروژه‌های جدید نیز اعلام کرده است، این نشان می‌دهد اگر فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، ظرفیت جذب سرمایه در استان بسیار بالاست.

«کریدور آذربایجان»؛ از تبریز و ارومیه و خوی تا قونیه

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر جایگاه بارگاه شمس تبریزی در توسعه گردشگری فرهنگی و عرفانی گفت: سال‌ها در حوزه شمس تبریزی غفلت کرده‌ایم و باید این ظرفیت را به یک جریان فرهنگی و گردشگری فراملی تبدیل کنیم.

رحمانی افزود: به دنبال آن هستیم که «کریدور آذربایجان» را با محوریت زادگاه و زیست فرهنگی شمس تبریزی از تبریز و ارومیه و خوی تا قونیه شکل دهیم. این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط میان مردم ایران، ترکیه و کشورهای پیرامونی و ایجاد یک جریان پایدار گردشگری فرهنگی و عرفانی باشد.

او با اشاره به افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی تاکید کرد: امیدواریم این آیین نقطه آغاز یک حرکت جدی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خوی و آذربایجان غربی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه و معرفی ظرفیت‌های تپه حسنلو خبر داد و گفت: پس از برگزاری این برنامه‌ها، اقدامات مربوط به تپه حسنلو با جدیت دنبال خواهد شد. این محوطه تاریخی با قدمتی چند هزار ساله، ظرفیت‌های مهمی از منظر باستان‌شناسی و گردشگری دارد و موضوع ثبت جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در دستور کار قرار گرفته است.

دریاچه ارومیه؛ احیای یک زیست‌بوم و بازگشت امید به منطقه

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر و وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: خوشبختانه در سال آبی جدید شاهد بارش‌های مناسبی در بخش‌های مختلف پیرامون دریاچه ارومیه بوده‌ایم و این بارش‌ها امید تازه‌ای را در منطقه ایجاد کرده است.

او افزود: امروز نشانه‌های حیات دوباره در بخش‌هایی از دریاچه و پیرامون آن دیده می‌شود و بازگشت پرندگان و احیای زیست‌بوم منطقه، جلوه‌ای از این تغییر است. در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده دریاچه ارومیه نگرانی‌های جدی داشتند، اما اکنون باید از این ظرفیت طبیعی با رویکرد علمی و مسئولانه حفاظت و بهره‌برداری کنیم.

رحمانی با اشاره به افزایش حضور گردشگران در پیرامون دریاچه ارومیه گفت: میزان حضور مردم و گردشگران در این منطقه به اندازه‌ای افزایش یافته که در برخی مقاطع، امکانات موجود پاسخگوی حجم مراجعه‌کنندگان نبوده است، این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت گردشگری دریاچه ارومیه در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، بسیار قابل توجه است.

آذربایجان غربی؛ چهارراه ارتباطی ایران با منطقه

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ترانزیتی استان گفت: آذربایجان غربی تنها یک استان مرزی نیست، بلکه یکی از دروازه‌های راهبردی ایران به اروپا، قفقاز، آسیای غربی و جهان عرب است.

رحمانی افزود: این استان با ترکیه، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق مرز دارد و از طریق این موقعیت جغرافیایی می‌تواند در شبکه‌های منطقه‌ای تجارت و ترانزیت نقش‌آفرینی کند.

او با اشاره به پروژه‌های ریلی و جاده‌ای استان اظهار کرد: طرح‌های بزرگی در حوزه حمل‌ونقل در حال اجراست و اتصال‌های ریلی و جاده‌ای جدید می‌تواند آذربایجان غربی را به یک چهارراه مهم منطقه‌ای تبدیل کند.

رحمانی ادامه داد: توسعه مسیرهای ارتباطی، از جمله پروژه‌های منتهی به مرزهای استان، با هدف تقویت تجارت، ترانزیت و ارتباطات منطقه‌ای دنبال می‌شود و این پروژه‌ها می‌توانند در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی ایفا کنند.

نوسازی مرزها و تقویت ظرفیت ترانزیتی

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از آغاز طرح‌های جدید برای نوسازی مرزهای استان خبر داد و گفت: در مرزهای استان اقدامات جدیدی برای توسعه فعالیت‌های شبانه‌روزی، تجهیز سامانه‌های الکترونیکی کنترل و استفاده از فناوری‌های روز دنیا آغاز شده است.

او افزود: دولت در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام داده و با تفویض اختیارات و فراهم شدن مجوزهای مورد نیاز، روند نوسازی و تجهیز مرزها با سرعت بیشتری در حال انجام است.

رحمانی با اشاره به ظرفیت بالای ترانزیتی استان اظهار کرد: آذربایجان غربی در سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد دلار ترانزیت داشته و بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات غیرگازی نیز از این استان انجام شده است؛ این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت‌های این استان صرفاً موضوعی محلی یا استانی نیست و مستقیماً با اقتصاد ملی ارتباط دارد.

«هم‌افزایی دستگاه‌ها»؛ الگویی برای حکمرانی مؤثر

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به همکاری میان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: یکی از تجربه‌های مهم ما در آذربایجان غربی این بوده که در بسیاری از پروژه‌ها تلاش کردیم مرزهای سازمانی میان دستگاه‌ها را کنار بگذاریم و همه مجموعه‌ها خود را در برابر یک هدف مشترک مسئول بدانند.

رحمانی افزود: در این استان هیچ‌گاه احساس نکردیم که استانداری یک دستگاه جدا از میراث‌فرهنگی، گردشگری، راه، ورزش یا سایر دستگاه‌هاست، هر جا پروژه‌ای در حال اجرا بوده، همه مجموعه‌ها با احساس مسئولیت و هم‌افزایی وارد میدان شده‌اند.

او با اشاره به اجرای برخی پروژه‌های عمرانی با زمان‌بندی فشرده گفت: ورزشگاه استان که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و حتی با هشدارهای فدراسیون فوتبال مواجه شده بود، در مدت ۵۳ روز و به‌صورت شبانه‌روزی تکمیل شد. این تجربه نشان داد که با هم‌افزایی، تصمیم‌گیری و کار جهادی می‌توان پروژه‌های بزرگ را با سرعت بیشتری به نتیجه رساند.

رحمانی همچنین از پیگیری پروژه‌های مهم دیگری از جمله بیمارستان جدید ۴۵۰ تختخوابی ارومیه و طرح‌های توسعه راه‌های منتهی به مرز خبر داد.

رسانه امروز یکی از ارکان حکمرانی و توسعه است

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه در توسعه استان گفت: امروز رسانه یکی از ارکان اصلی حکمرانی، توسعه و روایت پیشرفت است.

او تصریح کرد: اگر مدیری نتواند عملکرد و خدمات خود را به‌درستی در فضای رسانه‌ای امروز منعکس کند، حتی اقدامات مؤثر او نیز ممکن است دیده نشود و در فضای عمومی گم شود.

رحمانی افزود: نقش رسانه امروز بسیار فراتر از انتشار خبر یک جلسه یا انعکاس یک برنامه است. رسانه می‌تواند ذهنیت جامعه را تغییر دهد، ظرفیت‌های یک منطقه را معرفی کند، اعتماد ایجاد کند و زمینه‌ساز جذب سرمایه و گردشگر شود.

او با قدردانی از حضور خبرنگاران در آذربایجان غربی گفت: از همه دوستان رسانه‌ای می‌خواهم در معرفی ظرفیت‌های این استان به ما کمک کنند. معتقدم مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی، شناساندن آذربایجان غربی و ایجاد یک فضای فکری و رسانه‌ای مثبت درباره این استان است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ابتکار «تور رسانه‌ای میراث» را اقدامی مؤثر دانست و اظهار کرد: این ابتکار می‌تواند به یک الگو تبدیل شود تا سایر وزارتخانه‌ها نیز از این ظرفیت برای معرفی دستاوردها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور استفاده کنند.

رحمانی در پایان با تاکید بر ضرورت استمرار ارتباط رسانه‌ها با استان گفت: آمادگی داریم از حضور گروه‌های رسانه‌ای در هر مقیاسی، از گروه‌های کوچک تا مجموعه‌های بزرگ، حمایت و زمینه بازدید و آشنایی آنان با ظرفیت‌های استان را فراهم کنیم؛ چرا که معتقدیم معرفی درست آذربایجان غربی، خدمتی به اقتصاد و منافع ملی کشور است.