وزیر ورزش و جوانان با حضور در مجموعه شهید شیرودی و فدراسیون جانبازان از اردو‌های تمرینی و برنامه‌های آماده سازی ملی پوشان توان یاب بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما، ملی پوشان توان یاب کشورمان خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا آماده می‌کنند.

کاروان ورزش توان‌یابان و جانبازان ایران با ۱۶۶ ورزشکار در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد که حدود یک‌سوم این کاروان را ورزشکاران پارادوومیدانی تشکیل می‌دهند. در مجموع ۴۴ ورزشکار دختر و پسر در ترکیب تیم ملی پارادوومیدانی ایران در ناگویا حضور خواهند داشت و امید زیادی به مدال‌آوری آنها وجود دارد.

ورزش توان‌یابان کشورمان در ادوار گذشته بازی‌های پاراآسیایی دو عنوان چهارمی و یک عنوان دومی و سومی را کسب کرده است و در این میان، پارادوومیدانی بیشترین سهم را در مدال‌آوری این کاروان‌ها داشته است.