به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور «صلابت زاگرس» با تأکید بر اینکه اجرای رزمایش‌های تخصصی در تمامی استان‌های کشور در دستور کار است، گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بلایای طبیعی، تا پایان امسال در تمامی استان‌ها برگزار خواهد شد.

حسین ساجدی‌نیا افزود: استان فارس چهاردهمین استانی است که میزبان این رزمایش بوده است. هدف ما از این مانور‌ها تنها برگزاری یک تمرین نیست، بلکه به دنبال افزایش ظرفیت‌های عملیاتی برای مواجهه با مخاطراتی نظیر زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی هستیم.

ارزیابی سخت‌گیرانه عملکرد دستگاه‌ها

وی با بیان اینکه در مانور‌های جدید، نگاه نظارتی کاملاً متفاوت شده است، تصریح کرد: در رزمایش‌های اخیر، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌صورت سخت‌گیرانه و میدانی انجام می‌شود. دستگاه‌ها نباید تنها به بیان آمادگی در جلسات اکتفا کنند، بلکه باید در میدان عمل و تحت شرایط واقعی، وظایف و مأموریت‌های خود را به اثبات برسانند.

ساجدی‌نیا با اشاره به بررسی وضعیت استقرار دستگاه‌ها در مانور «صلابت زاگرس» افزود: خروجی‌هایی که تاکنون در استان فارس مشاهده کرده‌ایم، گویای جایگاه مشخص و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی است و تمرین‌های دورمیزی و میدانی با هماهنگی قابل‌قبولی انجام شده است.

استان‌های معین، حلقه اتصال امدادرسانی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های معین در این مانور، یکی از اهداف کلیدی این برنامه‌ها را تمرین برای پشتیبانی‌های بین‌استانی برشمرد. وی بیان کرد: در شرایطی که حادثه‌ای بزرگ در یک استان رخ دهد، استان‌های معین باید آماده باشند تا به‌سرعت برای پشتیبانی، امدادرسانی و مدیریت بحران به منطقه حادثه‌دیده اعزام شوند. این هم‌افزایی، یکی از حلقه‌های اصلی در زنجیره مدیریت بحران کشور است که در این مانور‌ها برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.

ساجدی‌نیا در پایان تأکید کرد: تمامی تلاش‌ها بر این است که با مدیریت واحد، ظرفیت‌های متنوع دستگاه‌های دولتی، نظامی و بخش خصوصی در کنار هم قرار گیرند تا در زمان وقوع حوادث واقعی، فرآیند خدمت‌رسانی به مردم با بالاترین سرعت و کمترین آسیب صورت گیرد.

مانور «صلابت زاگرس» با محوریت زلزله فرضی ۶.۷ ریشتری و با مشارکت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۶۰ دستگاه اجرایی و ۲ هزار و ۴۰۰ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در شهر صدرا شهرستان شیراز برگزار شد.