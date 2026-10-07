دانش‌آموختگان بخش بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه ارومیه در ششمین کنگره قارچ‌شناسی ایران، عناوین «سخنران برتر» و «ارائه‌دهنده پوستر برتر» را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فاطمه علوی و زهرا علوی، دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه ارومیه، در ششمین کنگره قارچ‌شناسی ایران موفق به کسب عناوین برتر در بخش ارائه‌های شفاهی و پوستر شدند.

بر اساس این گزارش، فاطمه علوی با ارائه نتایج پژوهشی حاصل از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، عنوان سخنران برتر کنگره را به دست آورد. این پژوهش با راهنمایی دکتر عبدالله احمدپور و دکتر یوبرت قوستا اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است.

همچنین زهرا علوی، دیگر دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه ارومیه، با ارائه نتایج پژوهشی حاصل از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود، موفق به کسب عنوان ارائه‌دهنده پوستر برتر کنگره شد و مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. این پژوهش نیز تحت راهنمایی دکتر عبدالله احمدپور و دکتر یوبرت قوستا انجام شده است.