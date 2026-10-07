سرپرست دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول با اشاره به اعتراض دانشجویان نسبت به کیفیت غذا گفت: مطالبات دانشجویان در جلسات با شورای صنفی و بازدید از خوابگاه‌ها شنیده شده و اصلاح مشکلات صنفی و رفاهی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نعمت طهماسبی بیان کرد : هزینه تمام‌شده هر وعده غذا برای دانشگاه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌شود کیفیت غذا در سطح قابل قبول باشد.

وی با تأکید بر حق مطالبه‌گری دانشجویان، خواستار پیگیری مطالبات از مسیر‌های قانونی و شورای صنفی شد و از اقدامات جدید برای بهبود شرایط خوابگاه‌ها، از جمله خرید یخچال و اجاق گاز و استقرار ۲۴ ساعته نیرو‌های تأسیسات خبر داد.