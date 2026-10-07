آبادانی ها و خرمشهری ها کمک های خود را در قالب جشن عاطفه ها در پایگاه های تعیین شده یا شماره کارت و درگاه های اعلام شده، واریز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در حاشیه آیین محوری جشن عاطفه‌ها رئیس کمیته امداد امام خمینی در آبادان با اشاره به شعار «مهر در انتظار همدلی» به عنوان شعار این آیین اظهار کرد: این برنامه با همکاری کمیته امداد امام خمینی در مدارس هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد.

رضا دویده افزود: عدالت و کیفیت از سیاست‌های آموزش و پرورش در سال جاری است که در این راستا برای اجرایی کردن اصل بسیار مهم عدالت و با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند به ویژه در مناطق محروم، اقدام به برپایی جشن عاطفه‌ها شده است.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری جشن عاطفه‌ها صرفاً جذب کمک‌های مالی نیست بلکه تلاش داریم مهارت‌هایی همچون همدلی و مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی و کمک به دیگران را در بین دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی در آبادان خاطر نشان کرد: نیکوکاران کمک های خود را برای دانش آموزان به پایگاه‌ها در مصلی نماز جمعه اهدا کنند.

همچنین می توانند به نرم افزار "صدقه من" موجود در مایکت و بازار مراجعه و کمک های خود را واریز کنند.

وی درباره سایر راه های کمک رسانی هم یادآور شد: مردم با شماره گیری کد ستاره هشتاد و هشت هفتاد و هفت ستاره شصت و یک دوازده مربع و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۵۹۷ کمک‌های خود را در قالب جشن عاطفه‌ها واریز کنند.

زنگ «جشن عاطفه‌ها» هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس آبادان و خرمشهر به صدا در آمد.