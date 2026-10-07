جلسه هم‌اندیشی روسا و مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز و معاونان مشارکت‌های مردمی منطقه سه کشور، به میزبانی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاندار همدان در این نشست که با حضور نمایندگان استان‌های اصفهان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، قم و مرکزی برگزار شد با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت خیرین، از ساخت و افتتاح ۷۳ مدرسه در این استان در قالب نهضت عدالت در فضای آموزشی خبر داد.

حمیدملانوری شمسی گفت: ۱۱۱ مدرسه کانکسی و نیازمند نوسازی در استان همدان شناسایی شد که با برنامه‌ریزی انجام‌شده و مشارکت مردم، خیرین و دولت، تاکنون ۷۳ مدرسه احداث و افتتاح شده است.

او با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرح‌های آموزشی افزود: دولت در کنار مردم و خیرین قرار دارد و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زمینه مشارکت، روند ساخت و تجهیز مدارس را سرعت ببخشیم.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور هم با اشاره به جایگاه ویژه مشارکت مردمی در توسعه آموزش و پرورش گفت: مردم ایران حتی در شرایط دشوار اقتصادی و حوادث مختلف، از کار خیر و به‌ویژه مدرسه‌سازی دست نکشیده‌اند و این ظرفیت باید بیش از گذشته تقویت شود.

حمیدرضا شاه‌حسینی با بیان اینکه مدرسه‌سازی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط است، افزود: آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، مجامع خیرین و استانداری‌ها باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات و توسعه فضا‌های آموزشی تلاش کنند.

او همچنین بر برگزاری باشکوه جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز در استان‌ها و شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: این جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های مدرسه‌سازی و جلب مشارکت بیشتر مردم است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به عملکرد استان همدان در حوزه مشارکت خیرین گفت: میانگین مشارکت در مدرسه‌سازی در کشور ۷۴ درصد است که این رقم در استان همدان به ۷۸ درصد رسیده و بالاتر از میانگین کشوری است.

حمیدرضا شاه‌حسینی افزود: مدرسه‌سازی تنها ساخت یک ساختمان نیست، بلکه ساختن امید، اعتماد و آینده برای نسل جدید است و خیرین مدرسه‌ساز در این مسیر نقش مهمی دارند.

در پایان این نشست، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، از سوی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور به عنوان سفیر مدرسه‌سازی معرفی شد.