به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان لطفی گفت: عملیات اجرایی بند خاکی آقایی بروجرد با هدف مهار و کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی آغاز شد.

وی، اعتبار اولیه اجرای این طرح را ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد که با بهره‌گیری از مطالعات و برنامه‌ریزی‌های علمی و با رعایت الزامات فنی انجام خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد ادامه داد: بند‌های خاکی با کاهش سرعت و شدت روان‌آب‌های سطحی، از فرسایش و شسته‌شدن خاک جلوگیری کرده و با فراهم کردن فرصت نفوذ آب در زمین، به تغذیه منابع آب زیرزمینی کمک می‌کنند.

لطفی تصریح کرد: اجرای بند خاکی آقایی همچنین می‌تواند با رسوب‌گیری و کاهش انتقال رسوبات به پایین‌دست، به حفظ کیفیت و ظرفیت آبراهه‌ها و اراضی منطقه کمک کند و در مجموع گامی مؤثر در راستای مدیریت جامع حوزه آبخیز باشد.