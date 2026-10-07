به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی محمدحسین حسن‌زاده اظهار کرد: نمی‌توان کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دبی ارس را به طور قطعی به سدسازی‌های ترکیه نسبت داد و برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید اطلاعات دقیق، داده‌های قابل راستی‌آزمایی و پایش مستمر وجود داشته باشد.

وی تغییرات وضعیت رودخانه را متأثر از عوامل مختلف دانست و افزود: تغییرات اقلیمی، خشکسالی، تغییر کیفیت آب و میزان آلودگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند وضعیت ارس را تحت تأثیر قرار دهند و برای مشخص شدن سهم سدسازی‌های بالادست، انجام مطالعات علمی و بررسی‌های دقیق ضروری است.

حسن‌زاده درباره پیامد‌های احتمالی کاهش جریان آب نیز گفت: برای نسبت دادن هرگونه تغییر مشخص در جمعیت حیات‌وحش، آبزیان و پوشش گیاهی حاشیه رودخانه به سدسازی‌های انجام شده در بالادست، باید بررسی‌های علمی صورت گیرد تا پاسخ روشن، مستند و قابل قبول ارائه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به رابطه میان کمیت و کیفیت آب گفت: کاهش سطح و سرعت جریان آب می‌تواند بر زیستگاه‌های آبی و شرایط زیستی موجودات آبزی اثر بگذارد و توان خودپالایی رودخانه را کاهش دهد.

وی توضیح داد: هرچه حجم و سرعت جریان آب کمتر شود، توان رودخانه برای رقیق‌سازی و مقابله با ورود آلاینده‌ها نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و از این رو نمی‌توان کمیت و کیفیت آب را از یکدیگر جدا دانست.

حسن‌زاده ادامه داد: در صورت تداوم و تشدید این شرایط، پیامد‌های منفی می‌تواند پوشش گیاهی، زنجیره غذایی و در نهایت تنوع زیستی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت آب ارس را یکی از الزامات ارزیابی شرایط رودخانه عنوان کرد و گفت: برای بررسی دقیق وضعیت ارس به اطلاعات مربوط به میزان جریان آب، ذخیره آب، آبگیری و رهاسازی سد‌های بالادست نیاز داریم؛ چه سد‌هایی که داخل کشور قرار دارند و چه سد‌هایی که خارج از کشور هستند.

حسن‌زاده تأکید کرد: صرف اینکه یک فرد یا یک نهاد بخشی از بستر رودخانه را پایش یا آزمایش کند، به تنهایی نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری قابل اتکا و مورد قبول همه طرف‌ها باشد و داده‌های هیدرولوژیک باید دقیق، مستمر و قابل راستی‌آزمایی باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ایجاد سازوکار مشترک برای پایش رودخانه را ضروری دانست و گفت: پایش دبی، کیفیت آب، رسوبات در طول مسیر رودخانه، شاخص‌های زیستی و وضعیت اکولوژیکی ارس باید در قالب یک سازوکار مشترک دنبال شود.

وی درباره نقش این مجموعه در پیگیری وضعیت ارس نیز گفت: وظیفه اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، تولید و ارائه مستندات داده‌ای، کارشناسی و پایشی است و داده‌های مربوط به شرایط اکولوژیکی رودخانه ارس و پیامد‌های زیست‌محیطی مرتبط با آن جمع‌آوری و در اختیار مراجع ملی تصمیم‌گیرنده قرار می‌گیرد.

حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت حقابه زیست‌محیطی ارس اظهار کرد: در وهله نخست به پایش‌های مستمر نیاز داریم تا از وضعیت کمیت و کیفیت آب ارس اطمینان داشته باشیم؛ موضوع دوم تعیین و پیگیری حقابه زیست‌محیطی رودخانه ارس و اقدام سوم نیز تعامل و همکاری‌های فرامرزی و تبادل اطلاعات میان کشور‌های حاشیه این رودخانه است.

وی همچنین بر ضرورت پایش داخلی تأکید کرد و گفت: در داخل کشور و در سطح استان‌ها نیز باید پایش مستمر و کنترل‌شده‌ای درباره میزان برداشت آب و آلایندگی‌های احتمالی انجام شود؛ به ویژه درباره آلودگی‌هایی که ممکن است منشأ آنها خارج از مرز‌ها باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر در سطح آب یا کمیت و کیفیت آن تغییرات قابل توجهی مشاهده شود، باید واکنش مناسب و به موقع داشته باشیم و لازم است برنامه‌ای پیشگیرانه و سازمان‌یافته برای مقابله با کاهش حجم آب ارس تدوین شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تغییرات اقلیمی و تغییر سطح بارندگی در مناطق پیرامون ارس را از مهم‌ترین نگرانی‌ها عنوان کرد و گفت: در کنار این عوامل، فشار‌های ناشی از توسعه‌های مختلف و فعالیت‌های انسانی نیز می‌تواند از طریق اثرات تجمعی، ظرفیت اکولوژیک رودخانه ارس را تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده تأکید کرد: حفاظت از رودخانه ارس نیازمند همکاری میان تمامی کشور‌های حاشیه این رودخانه است و باید به عنوان یک مسئولیت مشترک دنبال شود.