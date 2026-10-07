رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین از صدور حکم محکومیت ۷ میلیارد ریالی برای یک جایگاه سوخت در پیشوا به دلیل عرضه و فروش گازوئیل خارج از ضوابط و شبکه‌های مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا خضابی با اشاره به برخورد تعزیرات حکومتی با تخلفات حوزه سوخت گفت: در پی بررسی‌های انجام‌شده، تخلف یک جایگاه سوخت در شهرستان پیشوا در زمینه عرضه و فروش گازوئیل خارج از ضوابط و شبکه‌های مجاز محرز و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و انجام مراحل قانونی، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت برای جایگاه متخلف، محکومیت ۷ میلیارد ریالی صادر شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط در توزیع و عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: سوخت به عنوان یک کالای اساسی باید در چارچوب شبکه‌های تعیین‌شده و ضوابط قانونی عرضه شود و هرگونه انحراف از این فرآیند و تلاش برای خرید و فروش خارج از شبکه، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

خضابی ادامه داد: جایگاه‌های عرضه سوخت و افرادی که با هدف سوءاستفاده از سهمیه‌ها یا منافع حاصل از خرید و فروش غیرمجاز گازوئیل اقدام کنند، باید بدانند که دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین تصریح کرد: در شهرستان‌های ورامین و پیشوا، نظارت بر نحوه عرضه فرآورده‌های سوختی با جدیت دنبال می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده متخلفان مطابق قانون تشکیل و پس از بررسی، تصمیم قانونی درباره آنها اتخاذ خواهد شد.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده عرضه خارج از شبکه، خرید و فروش غیرمجاز گازوئیل یا هرگونه تخلف در جایگاه‌های سوخت، موارد را برای بررسی و پیگیری گزارش کنند.

خضابی گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را به شرکت نفت شهرستان ورامین یا از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا موارد گزارش‌شده در چارچوب قانون بررسی و در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد شود.