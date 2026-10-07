به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی جامعه، افزایش تاب آوری و آموزش مهارت‌های ضروری امدادی به اقشار مختلف مردم، دومین مرحله نهضت ملی امدادونجات، از ۱۵ تا ۲۵ مهر در همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

هاشمی افزود : نهضت ملی امدادونجات با رویکرد «هر ایرانی یک امدادگر» تلاش دارد آموزش‌های همگانی امداد و نجات را در میان مردم گسترش دهد و شهروندان را برای واکنش صحیح و به موقع در شرایط اضطراری و هنگام وقوع حوادث، توانمند کند.

وی گفت : در نهضت ملی امداد و نجات از خیابان و محله تا مدرسه، مسجد و اداره، با مشارکت مربیان هلال‌احمر تلاش می‌کند، با آموزش امدادگری و کمک‌های اولیه، مردم را برای لحظه‌های سخت آماده سازد؛ چراکه هر شهروند آموزش‌دیده، یک ناجی بالقوه است.

هاشمی افزود: این نهضت بر پایه شش محور اصلی مدیریت زخم و کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، مدیریت راه هوایی و خفگی، حمل مصدوم، شکستگی و بی‌حرکت‌سازی و احیای قلبی ریوی (CPR) استوار است.