مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی از نوبت دهی اینترنتی برای ساماندهی مراجعات و تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات خودرویی در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی گلدوست گفت: خدمات خودرویی در منطقه آزاد انزلی از شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ فقط با دریافت نوبت اینترنتی و احراز هویت الکترونیکی ارائه می‌شود و متقاضیان بدون گذراندن این مراحل، امکان دریافت خدمات حضوری را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل با هدف ساماندهی مراجعات، کاهش زمان انتظار و تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات خودرویی اجرا می‌ود، افزود: این دستورالعمل برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌هایی که برای دریافت خدمات خودرویی به منطقه آزاد انزلی مراجعه می‌کنند اجرا می‌شود و از تاریخ اعلام‌شده، پذیرش متقاضیان منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه خواهد بود.

مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: متقاضیان باید پیش از مراجعه حضوری، به درگاه رسمی سازمان به نشانی www.anzalifz.ir مراجعه کنند و پس از ورود به بخش «خودرو» و انتخاب گزینه «سامانه نوبت‌دهی خدمات خودرویی»، مراحل احراز هویت و دریافت نوبت اینترنتی را انجام دهند.

مهدی گلدوست، توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات غیرضروری، مدیریت بهتر زمان مراجعان و ایجاد دسترسی شفاف‌تر و منظم‌تر به خدمات را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.