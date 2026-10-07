آژانس بین‌المللی انرژی درباره افزایش آسیب‌پذیری کشور‌های جنوب شرق آسیا در برابر بحران‌های انرژی هشدار داد و خواستار کاهش وابستگی این منطقه به واردات نفت و گاز و تنوع‌بخشی به منابع و مسیر‌های تأمین انرژی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت خام در جنوب شرق آسیا از اوج خود در دهه ۱۹۹۰ تاکنون حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و وابستگی منطقه به نفت خام وارداتی از سال ۲۰۱۵ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

حدود ۸۹ درصد نیاز منطقه به فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های داخلی تأمین می‌شود، اما نزدیک به ۴۵ درصد این فرآورده‌ها از نفت خام خاورمیانه تولید می‌شود؛ موضوعی که آسیب‌پذیری کشور‌های آسه‌آن را در برابر اختلال در عرضه نفت خاورمیانه افزایش داده است.

آژانس بین‌المللی انرژی بر تقویت ذخایر راهبردی نفت، هماهنگی کشور‌های آسه‌آن در زمان بحران، افزایش تولید داخلی در کشور‌های دارای منابع انرژی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید کرده است.

مرکز انرژی آسه‌آن نیز هشدار داده است که اختلال شدید در عرضه نفت خاورمیانه می‌تواند حجمی معادل نزدیک به ۲۸ درصد مصرف نهایی نفت کشور‌های آسه‌آن را در معرض خطر قرار دهد.

در عین حال، کارشناسان تأکید دارند ذخیره‌سازی نفت تنها می‌تواند زمان لازم برای مقابله با یک بحران را فراهم کند و راه‌حل بلندمدت، متنوع‌سازی منابع انرژی است.

گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی، افزایش بهره‌وری انرژی و اتصال شبکه‌های برق کشور‌های منطقه از جمله راهکار‌های پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی است.

این نهاد برآورد کرده است برای اجرای طرح‌های اتصال شبکه برق کشور‌های جنوب شرق آسیا تا سال ۲۰۴۰ حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ رقمی که می‌تواند وابستگی منطقه به سوخت‌های فسیلی وارداتی را کاهش دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرده است، جنوب شرق آسیا برای تقویت امنیت انرژی باید به سمت سبد متنوع‌تری از منابع شامل انرژی خورشیدی، بادی، برق‌آبی، زمین‌گرمایی و در برخی کشور‌ها انرژی هسته‌ای حرکت کند.