وزیر راه و شهرسازی در اجلاس بین‌المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار در ترکمنستان، با تشریح جایگاه زنان در تحولات اجتماعی ایران، بر ضرورت حضور آنان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی برای آینده جوامع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در اجلاس بین‌المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار در شهر آوازه ترکمنستان، توانمندسازی زنان را از عوامل مؤثر در ایجاد جوامعی باثبات، متعادل و تاب‌آور دانست.

وی برگزاری این نشست را زمینه‌ای برای هم‌اندیشی میان کشورها و تبادل دیدگاه‌ها درباره ارتقای جایگاه زنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عنوان کرد.

صادق گفت: توجه به ظرفیت‌های زنان می‌تواند نگاه جامعه جهانی را بیش از پیش به نقش آنان در پیشرفت کشورها معطوف کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران افزود: در فرهنگ ایرانی، زنان همواره بخشی اثرگذار از شکل‌گیری و استمرار تمدن بوده‌اند.

وی اظهار کرد: زنان ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی در کنار مردان برای سربلندی کشور تلاش کرده‌اند و همزمان مسئولیت تربیت نسل آینده را نیز بر عهده داشته‌اند.

صادق افزود: هر زمان ایران با شرایط دشوار روبه‌رو شده، زنان این سرزمین با حفظ استواری و امید، نقش خود را در عبور از مشکلات ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش مادران و زنان ایرانی در دوره‌های سخت، گفت: بخشی از توان و پایداری جامعه در استقامت زنانی نمایان می‌شود که در دشوارترین شرایط، خانواده و آینده فرزندان خود را حفظ کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حوادث ناشی از جنگ‌های اخیر، از جان‌باختن کودکان و آسیب‌های واردشده به خانواده‌های ایرانی یاد کرد و گفت: با وجود این دشواری‌ها، زنان و مادران همچنان برای حفظ امید و ساخت آینده کشور تلاش می‌کنند.

صادق با اشاره به حمله به مدرسه میناب افزود: جان‌باختن ۱۶۸ دانش‌آموز دبستانی، اندوهی ماندگار برای مردم ایران ایجاد کرد، اما این حادثه نیز نتوانست عزم زنان و خانواده‌های ایرانی را برای ادامه مسیر زندگی و بازسازی کشور متوقف کند.

وی ادامه داد: پس از جنگ‌های اخیر، زنان و مردان ایرانی در کنار یکدیگر برای ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن روند پیشرفت کشور تلاش کردند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: توسعه در شرایط امروز جهان تنها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده نمی‌شود و عدالت اجتماعی، دسترسی برابر، مشارکت عمومی و تقویت سرمایه انسانی نیز از ارکان آن به شمار می‌رود.

صادق گفت: زنان اثرگذار، علاوه بر حضور در عرصه‌های مدیریتی و علمی، می‌توانند در تعیین مسیرهای آینده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورها نیز نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: زن در نقش‌های مختلف از جمله مادر، همسر، کارآفرین، معلم، مدیر و سیاستمدار می‌تواند بر روندهای اجتماعی اثر بگذارد و به شکل‌گیری آینده‌ای پایدار کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تحکیم خانواده، رفع موانع پیشرفت زنان، حمایت از اشتغال زنان کارآفرین و تأمین حقوق اجتماعی آنان از محورهای مورد توجه در برنامه‌های کشور است.

صادق همچنین بر ضرورت توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با زنان تأکید کرد.

وی سرمایه‌گذاری برای ارتقای توانمندی زنان را سرمایه‌گذاری برای آینده جوامع دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت زنان می‌تواند کشورها را در برابر چالش‌های آینده آماده‌تر کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: زنان باید در متن فرآیندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرند و از ظرفیت آنان برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشورها استفاده شود.

صادق در پایان از دولت ترکمنستان برای میزبانی اجلاس بین‌المللی نقش زنان در حفظ صلح و دستیابی به توسعه پایدار قدردانی و ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست به تقویت جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف منجر شود.

فرزانه صادق شامگاه سه‌شنبه در صدر هیئتی وارد ترکمنستان شد و در این اجلاس بین‌المللی شرکت کرد.