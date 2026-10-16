به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یک واحد نساجی در شهرستان نطنز که هفت سال تعطیل بود، همزمان با روز‌های سخت جنگ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دوباره به چرخه تولید بازگشت.

معاون فرماندار شهرستان نطنز گفت: در شرایط جنگ، هیچ‌یک از واحد‌های صنعتی این شهرستان تعطیل نشدند و تولیدکنندگان با وجود دشواری‌ها، تولید را متوقف نکردند.

افزود: تولیدکنندگان معتقدند در جنگ اقتصادی، سربازان تولید هستند و نباید اجازه داد چراغ تولید خاموش شود.

وی افزود: در همین شرایط، یک واحد نساجی در شهرک صنعتی نطنز که حدود هفت سال از فعالیت آن می‌گذشت، با ورود سرمایه‌گذار جدید دوباره راه‌اندازی شد.

معاون فرماندار نطنز، سرمایه‌گذار این واحد، که فعالیت خود را از کارگری آغاز کرده است، با اجاره این مجموعه و خرید ماشین‌آلات نساجی، حدود ۹۰ میلیارد تومان برای احیای خط تولید سرمایه‌گذاری کرده است.

قاسم حمیدی صاحب این کارخانه نساجی هم گفت: رنج کارگری را چشیده‌ام؛ برای همین وقتی می‌فهمم یک واحد صنعتی در حوزه کاری خودم تعطیل شده، تلاش می‌کنم هرچه سریع‌تر آن را احیا کنم تا کارگر‌ها در شرایط سخت اقتصادی بیکار نشوند.

وی با تغییر و به‌روزرسانی بخشی از تجهیزات، این واحد اکنون نخ پلی‌استری مشابه نخ جوت تولید می‌کند؛ محصولی که پیش از این نمونه مشابه آن از بنگلادش وارد می‌شد و در صنعت فرش ماشینی کاربرد دارد.

به گفته این سرمایه‌گذار، قیمت تولید این محصول داخلی حدود یک‌سوم نمونه وارداتی است و این واحد اکنون با فعالیت در سه شیفت، روزانه حدود دو تن محصول تولید و برای کارخانه‌های فرش ماشینی ارسال می‌کند و برای ۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است که ۱۵ نفر از آنان زنان سرپرست خانوار هستند.

قاسم حمیدی افزود: همچنین دو دستگاه جدید از ترکیه در حال ورود به این مجموعه است که با نصب آنها، ظرفیت تولید روزانه به پنج تن، معادل حدود ۱۵۰ تن در ماه، افزایش خواهد یافت و با توسعه خط تولید، ۶۰ فرصت شغلی جدید نیز در این واحد ایجاد می‌شود.

قاسم حمیدی پیش از این نیز یک مجموعه نساجی تعطیل‌شده در شهرستان شهرضا را پس از سه سال توقف، دوباره به چرخه تولید بازگردانده بود.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان