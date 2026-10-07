فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، گفت: تعمیق اقدامات پلیس کیش در هفته فراجا، با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری در حوزه دریا دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، با اشاره به استمرار مأموریت‌های دریابانی در شرایط جنگ تحمیلی، گفت: با وجود شرایط ویژه کشور، هیچ خللی در مأموریت‌های دریایی ایجاد نشد و سرکشی از مرز‌ها و اسکله‌ها، گشت‌زنی‌های مستمر و نظارت بر فعالیت شناور‌های صیادی، تفریحی و تجاری بدون وقفه ادامه یافت.

او افزود: کنترل سامانه‌های ثبت، سوخت، رعایت انضباط شناوری و اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با صید و صیادی و فعالیت‌های ورزشی دریایی از جمله برنامه‌های مستمر دریابانی است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، با اشاره به روز مرزبانی و مرزنشینان در تقویم هفته فراجا افزود: برگزاری همایش مرزبانی و مرزنشینان، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط بین مرزنشینان و مجموعه انتظامی و بررسی مسائل و مشکلات مناطق مرزی، به‌ویژه در حوزه مرز‌های دریایی است.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، با قدردانی از مردم بومی، مرزنشینان و صیادان کیش، گفت: بومیان و صیادان کیش همواره همکاری و تعامل مناسبی با مجموعه دریابانی داشته‌اند و قانون‌مداری و انضباط آنان در حوزه فعالیت‌های دریایی قابل قدردانی است.

او افزود: امسال شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش به عنوان نماینده مرزنشینان کیش در همایش مرزبانی و مرزنشینان حضور دارد و این حضور می‌تواند به تقویت تعامل بین مردم، مرزنشینان و مجموعه انتظامی کمک کند.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، با اشاره به عملکرد کارکنان دریابانی کیش در شرایط جنگ تحمیلی، گفت: کارکنان دریابانی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات تجهیزاتی، مأموریت‌های خود را با جدیت انجام دادند و در این زمینه توفیقات خوبی نیز به دست آمد.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، افزود: دو نفر از کارکنان دریابانی کیش به عنوان کارکنان ساعی قدردانی شدند و یکی از فرماندهان دریابانی نیز به دلیل صحت عمل و امانتداری و بازگرداندن اموال و اشیای گمشده در کوتاه‌ترین زمان، در جشنواره صدرا موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

سرهنگ قاسمی، از خانواده‌های کارکنان دریابانی نیز قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های کارکنان، به‌ویژه همسران و فرزندان آنان، با تحمل سختی‌ها و شرایط دشوار خدمت، سهم مهمی در موفقیت‌های مجموعه دریابانی دارند.