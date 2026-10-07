به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدمبین عظیمی ستاره کشتی آزاد استان کردستان در وزن ۹۷ کیلوگرم برای دومین سال پیاپی راهی لاس وگاس آمریکا خواهد شد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان طی روز‌های ۲۰ تا ۲۷ مهرماه در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود.

عظیمی، مدال طلای نوجوانان آسیا ۲۰۲۲ بحرین، جوانان آسیا ۲۰۲۳ اردن، جوانان جهان ۲۰۲۳ اردن، امید‌های جهان ۲۰۲۵ صربستان در وزن ۹۲ کیلوگرم، مدال برنز بزرگسالان آسیا ۲۰۲۵ اردن وزن ۹۷ کیلوگرم و مدال طلا بزرگسالان آسیا ۲۰۲۶ قرقیزستان وزن ۹۲ کیلوگرم را در کارنامه افتخارات به ثبت رسانده است.