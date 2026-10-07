استاندار خراسان جنوبی در مراسم تجلیل از فعالان و تلاشگران حوزه دامپزشکی بر تقویت خدمات دامپزشکی و امنیت غذایی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی، با تأکید بر اهمیت خدمات دامپزشکی در استان گفت: با توجه به وسعت خراسان جنوبی و تراکم جمعیتی بالاتر از میانگین کشوری در روستاها، ارائه خدمات دامپزشکی در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هاشمی افزود: برای تقویت این حوزه و تحقق امنیت غذایی پایدار در استان، تلاش می‌شود ساختمان اداره کل دامپزشکی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: دغدغه‌ها و مشکلات فعالان حوزه دامپزشکی نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی، هم‌مرزی با کشور افغانستان را یک مزیت برای استان و کشور دانست و افزود: باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

هاشمی بر ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر و به‌روز در زمینه مراقبت ایمن از دام، طیور و فرآورده‌های غذایی تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان در ایام جنگ گفت: استان برای توسعه این بخش و حمایت از فعالان بخش خصوصی، از محل منابع تبصره ۱۸، تسهیلات لازم را به این فعالان اختصاص داده است.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امنیت غذایی استان در دوران جنگ، با حضور و تلاش فعالان، تلاشگران و مدیران این حوزه تأمین شد.

اسحاقی با اشاره به سختی کار دامپزشکان و کارکنان این حوزه، بر پیگیری مسائل مربوط به امنیت شغلی، سختی کار و رفت‌وآمد آنان تأکید کرد.

در پایان این مراسم از ۲۸ نفر از فعالان و تلاشگران حوزه دامپزشکی استان تجلیل شد.