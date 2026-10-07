به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجتبی مسکنی افزود: از این میزان سه هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها، ۳۶ میلیارد ریال سهم روستا‌های فاقد دهیاری و ۸۵ میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: مجموع این منابع در مدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال بود که شامل ۲ هزار و ۴۱ میلیارد ریال برای شهرداری‌ها، یک هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال برای دهیاری‌ها، ۲۱ میلیارد ریال برای روستا‌های فاقد دهیاری و ۴۶ میلیارد ریال برای مناطق عشایری بود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی گفت: افزایش سهم استان از عوارض ارزش افزوده می‌تواند پشتوانه‌ای برای ارتقای خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی در شهر‌ها و روستا‌های استان باشد.

وی افزود: این منابع به طور مستقیم در اختیار مدیریت‌های شهری و روستایی قرار می‌گیرد و می‌تواند برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و روستاییان مورد استفاده قرار گیرد.

مسکنی با اشاره به اهمیت درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: افزایش این منابع فرصت بیشتری برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به نیاز‌های مناطق مختلف استان فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌شمالی همچنین از اختصاص ۱۸۶ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و امور جوانان استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ میلیارد ریال از این محل به حوزه ورزش استان اختصاص یافته بود که میزان منابع امسال ۷۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مسکنی افزود: این اعتبار بر اساس ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش همگانی و امور جوانان استان اختصاص یافته است.