وزیران انرژی کشور‌های عضو اتحادیه آسه‌آن در نشست خود در مانیل، پیامد‌های ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آسیب‌پذیری کشور‌های منطقه در برابر اختلال در عرضه و افزایش قیمت انرژی را بررسی می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بیش از نیمی از نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور‌های آسه‌آن از غرب آسیا تأمین می‌شود و ادامه درگیری‌ها و اختلال در مسیر‌های کشتیرانی، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی در جنوب شرق آسیا را افزایش داده است.

قیمت جهانی نفت نیز در پی تحولات خاورمیانه در محدوده ۱۰۰ دلار برای هر بشکه قرار دارد و افزایش هزینه سوخت، فشار بیشتری بر خانوار‌ها و بخش حمل‌ونقل کشور‌های منطقه وارد کرده است.

وزیران انرژی آسه‌آن قرار است در این نشست، اجرای طرح‌های هماهنگ برای مقابله با بحران سوخت و سازوکار‌های اضطراری تحت چارچوب توافق امنیت نفت آسه‌آن را بررسی کنند.

افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت، ایجاد ذخایر منطقه‌ای و کاهش وابستگی به واردات انرژی از خاورمیانه از دیگر محور‌های مورد توجه کشور‌های عضو آسه‌آن است.

در کنار اقدامات فوری، توسعه شبکه برق آسه‌آن و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز از برنامه‌های بلندمدت این اتحادیه برای تقویت تاب‌آوری و امنیت انرژی به شمار می‌رود.

مقام‌های انرژی آسه‌آن می‌گویند ادامه بحران خاورمیانه نشان داده است که امنیت انرژی دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به یکی از اولویت‌های اصلی کشور‌های این منطقه تبدیل شده است.