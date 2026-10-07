

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کیانوش احسانی‌پور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، در جریان تفتیش منزل یکی از روستاهای منطقه موفق به کشف و ضبط یک رأس بره‌آهو شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از سلامت حیوان و توانایی آن برای ادامه زندگی در محیط طبیعی، این بره‌آهو با حضور و همکاری نیروهای محیط زیست در زیستگاه طبیعی رهاسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب ضمن قدردانی از همکاری مجموعه انتظامی و پلیس اطلاعات و امنیت، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نیروهای محیط زیست اطلاع دهند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

احسانی‌پور تأکید کرد: حفاظت از حیات‌وحش و سرمایه‌های طبیعی، نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم است.