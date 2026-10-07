رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، برای سفری ۴ روزه به استان بوشهر، وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در این سفر از تأسیسات و پالایشگاه‌های گاز، شرکت‌های پتروشیمی، بنادر، طرح‌های نهضت ملی مسکن و مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر بازدید خواهند کرد.

بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی و جزیره خارگ، بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن در بوشهر و دشتستان، بازدید از طرح‌های آبزی‌پروری، مجموعه کشتی‌سازی شهید محلاتی، نشست با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی و جلسه جمع‌بندی در استانداری از جمله برنامه‌های این سفر است.

این هیات اعزامی شامل رییس، نواب رییس، سخنگو، دبیران و تعدادی از اعضای کمیسیون و همچنین تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌شود.