محمدحسین قاسمی، وزنه‌بردار قم، در رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگسالان کشور با ثبت مجموع ۲۳۹ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسین قاسمی در حرکت یک‌ضرب ۱۰۸ کیلوگرم و در دوضرب ۱۳۱ کیلوگرم را به ثبت رساند و با مجموع ۲۳۹ کیلوگرم به مدال برنز رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگسالان کشور دست یافت.

این وزنه‌بردار قمی در این مسابقات زیر نظر حمید عرب‌خراسانی، مربی وزنه‌برداری قم، رقابت کرد.

همچنین علی میرجانی، وزنه‌بردار ۱۵ ساله، در ترکیب تیم تحت هدایت عرب‌خراسانی در لیگ برتر بزرگسالان به میدان رفت و به عنوان کم‌سن‌ترین وزنه‌بردار این دوره شناخته شد.