به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری ساعت ۱۱:۰۰ شبکه سبلان گفت: جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ظهر امروز وارد اردبیل می‌شود تا در سفری دو روزه، پیشرفت مصوبات عمرانیِ شهریورِ سال گذشته سفرِ رئیس جمهور به استان اردبیل را از نزدیک پیگیری کند.

مسعود امامی یگانه افزود: طرح‌های اقتصادیِ سرمایه گذاری و تفاهم نامه‌هایی که سال گذشته در سفر رئیس جمهور امضا شد، از جمله روند اختصاص تسهیلات بانکی به واحد‌های اقتصادیِ استان، توسعه مکان‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس، تکمیل شبکه آبیاری سد‌های استان، تأمین آب آشامیدنی شهری و روستایی، و چندین طرح نیمه تمام ورزشی، هادی روستایی و زیرساخت‌های شهرک صنعتی بود.

وی گفت: از سال گذشته تا کنون در حوزه پرداختِ تسهیلات اقتصادی حدود ۱۵ و نیم همت به حدود ۸۰ واحد اقتصادی اختصاص یافته که مراحل جذب اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکیِ آن انجام شده است.

استاندار اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این ۱۴ تفاهم نامه سرمایه گذاری هم با بیش از ۴۸ همت اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل بود که، با سرمایه گذاری بیش از ۴۶ همت و اشتغالزایی برای ۸ هزارو ۵۰۰ نفر آغاز به کار کرده است.

امامی یگانه گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور در این سفر دو روزه از چند طرح اقتصادیِ استان بازدید خواهد کرد و سپس در نشست جمع بندی با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیران حضور می‌یابد، تا بقیه اعتبارات مورد نیاز و طرح‌های عمرانی استان هم بررسی شود.