وزیر پیشین نفت با تأکید بر اینکه استعفای وی ارتباطی با ادعا‌های اخیر دونالد ترامپ ندارد، گفت: من سرباز وطن و یکی از میلیون‌ها جان‌فدای ایران عزیز هستم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استعفای من هیچ ارتباطی با ادعا‌های شب گذشته ترامپ ندارد.

وی افزود: پاک‌نژاد، سرباز وطن و یکی از میلیون‌ها جان‌فدای ایران عزیز است.

وزیر پیشین نفت گفت: اگرچه فقط چند ماه پس از تصدی وزارت نفت از سوی دشمن شماره یک مردم ایران تحریم شدم، اما به لطف خدا، فرایند تولید و صدور نفت ایران با همت کارکنان غیور صنعت نفت حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه یافت.

پاک‌نژاد در پایان نوشت: ضربه سختی خورده‌اند، طبیعی است پناه‌بردن آنها به طرح این‌گونه ادعا‌های دروغین.