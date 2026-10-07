به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش پویانمایی «سه برادر» امروز ساعت ۱۷ از شبکه نهال آغاز می‌شود.

این مجموعه ماجرای سه برادر از سرزمین دیلم است که موفق می‌شوند اوایل قرن چهارم هجری، حکومت شیعه - مذهب ال بویه را در نیمه غربی ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس تاسیس کنند.

«نقطه دید» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۱:۳۰ بازپخش می‌شود. تحلیل تحولات سیاسی روز و بررسی ابعاد تاریخی و اجتماعی آنها موضوع این برنامه است.

پزشک دهکده هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه داستان فردی است که پس از پایان تحصیلات پزشکی در یک دهکده به معالجه بیماران می‌پردازد.

در جریان اشغال چین توسط ژاپن در سال ۱۹۳۷، یک پستچی آشنا به عکاسی جنایات اشغالگران را ثبت و حفظ می‌کند.

این، داستان فیلم سینمایی «حکم مرگ» است که به زودی از شبکه نمایش پخش می‌شود.