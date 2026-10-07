

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سعدالله منصوری با بیان اینکه بذر و کود شیمیایی مورد نیاز برای کشت ۲۴۰ هزار هکتار کلزا در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آماده شده است، تصریح کرد: با توجه به رضایت نسبی کشاورزان از عملکرد اقتصادی کشت کلزا در سال زراعی گذشته و پرداخت مناسب و به‌موقع بهای محصول، انتظار می‌رود استقبال از کشت این محصول افزایش یابد.

وی با بیان این که بذر‌های هیبرید و آزاد گرده‌افشان مورد نیاز سطوح پیش‌بینی‌شده در استان‌ها به میزان کافی موجود است، تصریح کرد: آمادگی تامین بذر برای افزایش سطح کشت به بیش از ۸۰ هزار هکتار نسبت به سال گذشته وجود دارد.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی افزود: کود مورد نیاز زراعت کلزا نیز در اقلیم‌های مختلف کشور تامین شده و در طول فصل زراعی در کنار کشاورزان خواهیم بود.

وی گفت: علاوه بر کلزا، برای کشت ۴۰ هزار هکتار کاملینا و ۳۰ هزار هکتار گلرنگ نیز آمادگی لازم از نظر تامین نهاده‌ها وجود دارد.