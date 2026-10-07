به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با تشدید فعالیت سامانه بارشی مستقر در استان طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش در منطقه حاجی سیران با ۲۱ میلیمتر ثبت شد.

نجفی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان نسبت به نوسانات دمایی و وزش باد‌های شدید هشدار داد و از شهروندان خواست در سفر‌های بین‌شهری و فعالیت‌های نزدیک به رودخانه‌ها احتیاط کنند.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد صادر شده برای استان افزود : سامانه بارشی که وارد استان شده است، فعالیت خود را در روز جاری نیز ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود این بارش‌ها روز‌های پنجشنبه تا شنبه هفته آینده نیز به صورت پراکنده و خفیف‌تر در برخی مناطق استان روی دهد.

نجفی با اشاره به وضعیت دما گفت: در زمینه دمای هوا تغییرات گسترده و قابل توجهی رخ نخواهد داد و تنها نوسانات جزئی در آن دیده می‌شود و در این بازه زمانی، احتمال وزش باد‌های نسبتاً شدید نیز وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی با اعلام صدور هشدار سطح زرد، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، هشدار سطح زرد تا فردا اعتبار دارد و به هم استانی‌ها توصیه می‌شود از اتراق در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند همچنین به مسافران توصیه می‌شود در سفر‌های خارج از شهر، احتیاط بیشتری به عمل آورند.

نجفی با بیان اینکه شرایط بارش‌ها در روز جاری نیز مشابه ۲۴ ساعت گذشته خواهد بود، گفت: کمترین دمای ثبت شده امروز ۷.۸ درجه در خیرآباد و بیشترین آن ۲۷.۸ درجه مربوط به شهر حلب بوده است.