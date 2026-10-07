معاون راهبردی قوه قضاییه از پیشرفت ۶۲ درصدی اجرای سند تحول قضایی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌توان در ابتدای تعامل فرد برای تشکیل پرونده، او را به سمت صلح و سازش هدایت کرد و از حجم پرونده‌ها کاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صاحبکار، در نشست امروز قوه قضائیه با اشاره به جایگاه حکمرانی هوشمند و داده‌محور در سند تحول قضایی اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در این سند مربوط به بخش سیاست‌های تحول‌آفرین است و حکمرانی هوشمند و داده‌محور نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

وی با اعلام اینکه اجرای سند تحول قضایی تاکنون ۶۲ درصد پیشرفت داشته است، افزود: امروز شاهد ورود گسترده هوش مصنوعی به قوه قضائیه به عنوان رابط میان قوه قضاییه و مردم هستیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه با برشمردن مزایای استفاده از زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی گفت: ارائه مشاوره به افراد با هدف صلح و سازش و پیشگیری از تشکیل پرونده، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی در ۷ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته، کاهش قابل توجه هزینه‌های مردم و حذف برخی عوامل انسانی دخیل در تشکیل پرونده، از جمله این مزایا است.

صاحبکار در ادامه خاطرنشان کرد: ما از کمک‌های بخش خصوصی و مردم به قوه قضائیه در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه استقبال می‌کنیم.