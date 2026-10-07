رئیس هیئت پارلمانی ایران در دیدار رئیس مجلس تانزانیا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقه‌ای به تنش با هیچ کشوری ندارد، گفت: انتظار داریم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در این اجلاس محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منوچهر متکی رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه یکصد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در آروشا، با موسی زونگو رئیس مجلس تانزانیا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

متکی در این دیدار با قدردانی از میزبانی گرم مجلس تانزانیا، سلام دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را به موسی زونگو ابلاغ کرد و ضمن قدردانی از سخنرانی رئیس مجلس تانزانیا در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی، با اشاره به سابقه روابط و همکاری‌های دو کشور، افزود: زمانی که وزیر امور خارجه بودم، سفری به تانزانیا داشتم و در آن مقطع، کشور همسایه شما، کومور، با مشکلات و ناآرامی‌های داخلی مواجه بود که رایزنی و مشورت‌های ایران و تانزانیا در آن زمان به حل این مشکلات کمک کرد.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و دو جنگ را آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تحمیل کرده اند . در جریان این تجاوزها، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به شهادت رسیده‌اند؛ رهبری که حدود ۳۰ سال پیش در دوران ریاست‌جمهوری به تانزانیا سفر کرده بودند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی شمار زیادی از مردم ایران را به شهادت رسانده‌اند، تصریح کرد: در طراحی آنها، پس از جنگ نیز ایجاد بحران و تنش میان کشور‌های منطقه دنبال می‌شود.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مجلس در ادامه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌ای به تنش با هیچ کشوری ندارد و انتظار داریم در این اجلاس، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران محکوم شود.

متکی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در تانزانیا، خاطرنشان کرد: امروز در کشور شما اجلاسی در سطح پارلمانی در حال برگزاری است و موضوعات مختلفی در آن مطرح می‌شود لذا باید تلاش کنیم همه کشور‌ها با خاطره‌ای خوب اجلاس آروشا را ترک کنند و در همین زمینه معتقدیم تانزانیا به عنوان کشور میزبان می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند و زمینه را برای برگزاری موفق و دستیابی به نتایج سازنده اجلاس فراهم آورد.

رئیس مجلس تانزانیا: امنیت خاورمیانه با امنیت جهان گره خورده است

موسی زونگو نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی، بر اهمیت توسعه روابط دوستانه میان دو کشور تأکید کرد.

رئیس مجلس تانزانیا با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا، اظهار داشت: امنیت خاورمیانه با امنیت جهان گره خورده است و ثبات و امنیت در این منطقه برای همه کشور‌ها اهمیت دارد.

عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس از دیگر اعضای هیئت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.