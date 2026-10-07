



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پی گزارش‌های مربوط به درگیری‌های شدید پلیس فرانسه با دانش‌آموزان دبیرستانی معترض، با لحنی کنایه‌آمیز رهبران کشور‌های اتحادیه اروپا را مخاطب قرار داده و با اشاره به اقدامات خشن نیرو‌های انتظامی در پاریس، از آنها پرسید که چرا در خصوص لزوم رعایت حقوق بشر از سوی مقامات فرانسوی سئوالی نمی‌کنند.

زاخارووا در کانال تلگرامی خود نوشته است: گویا در پاریس اوضاع کاملا عادی است؛ پلیس دارد فرزندان خودشان را سرکوب می‌کند. پس ابراز نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق بشر در کاخ الیزه چه شد؟»