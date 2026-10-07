همزمان با هفته نیروی انتظامی، «زنگ پلیس» با هدف ارتقای مشارکت اجتماعی و آشنایی دانش‌آموزان با وظایف حافظان امنیت در مدرسه «شهیده گلاویژ محمدی» مهاباد به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این مراسم که با حضور فرمانده انتظامی مهاباد، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله سرود و دکلمه، ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی، بر نقش این نیرو‌ها در برقراری آرامش جامعه تأکید کردند.

سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی مهاباد در این مراسم با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی و آینده‌سازان کشور هستند، گفت: هدف از این دیدار، ایجاد ارتباط نزدیک با نسل جوان و تبیین اهداف پلیس برای آنهاست.

وی افزود: ما باید امنیت و مشارکت اجتماعی را در میان کودکان و نوجوانان نهادینه کنیم. با توجه به تهدیدات موجود در فضای مجازی و حقیقی، دانش‌آموزان باید با آگاهی و هوشیاری کامل، خود را برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی در آینده آماده کنند تا جامعه‌ای سالم و امن داشته باشیم.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد هم در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی گفت: نیرو‌های خدوم انتظامی همواره در خدمت مردم و پشتیبان آنان هستند. آرامش و امنیتی که امروز در شهر و استان شاهد آن هستیم، مرهون زحمات شبانه‌روزی این عزیزان است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پلیس در نزد مردم افزود: هر کجا که حادثه‌ای رخ می‌دهد، اولین سامانه و اولین نهادی که مردم برای دریافت کمک به آن پناه می‌برند، سامانه ۱۱۰ است. ما همه در سایه این امنیت و آرامش زندگی می‌کنیم و قدردان زحمات پرسنل خدوم انتظامی و نظامی هستیم.

این مراسم که با فضای صمیمانه و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره دانش‌آموزان با فرمانده انتظامی مهاباد همراه بود، با تأکید بر ضرورت تداوم آموزش‌های همگانی و تعامل سازنده بین نهاد‌های آموزشی و انتظامی به پایان رسید.