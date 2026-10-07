شش دانش‌آموز اردبیلی در کنکور امسال، رتبه‌های برتر کشور را به خود اختصاص دادند؛ موفقیتی که حاصل تلاش و پشتکار آنان و همراهی خانواده و مدرسه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: دانش‌آموزانی که بدون هیچ گونه اعمال سهمیه‌ای رتبه‌های زیر ۱۰۰ کشوری را به دست آوردند، افتخار آفریدند و به عنوان قهرمانان این استان هستند.

وی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و تمدنی و ظرفیت‌های گوناگون موجود در شمال تا جنوب استان اردبیل، اضافه کرد: امکانات اردبیل با سایر استان‌ها مانند تهران قابل مقایسه نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: هر جایی که والدین با اولیای مدرسه همکاری تنگاتنگی داشته‌اند، چه در مسائل آموزشی و چه در مسائل تربیتی بسیار اثربخش بوده است.

رشیدی آل‌هاشم عنوان کرد: دومین مولفه موفقیت تحصیلی، اراده فردی و توان دانش‌آموز است و در کنار آن، راهنمایی‌ها و برنامه‌هایی نیز از سوی مدارس، مشاوران یا اولیا دریافت می‌کنند تا با تلاش و صرف وقت به آن هدف والای خود برسند.

وی عامل دیگر را تلاش‌های مدیران و دبیران شایسته دانست و افزود: مبنای آموزش از دوره پیش‌دبستانی آغاز می‌شود و بخش مهم آن به معلمان و سایر عوامل مدرسه برمی‌گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تبریک به رتبه‌های برتر کنکور و والدین آنها، بیان کرد: نتیجه همکاری سه مولفه مورد اشاره، موفقیت‌های تحصیلی است که دانش‌آموزان کسب می‌کنند و الان هم برای اعطای چنین استعدادی باید شکرگذار خداوند باشیم.

وی ادامه داد: در آینده آیین تجلیل با حضور سایر مسئولان استانی برگزار و از برترین‌های کنکور امسال تجلیل خواهد شد تا برای سایر دانش‌آموزان نیز الگوسازی شود و آنها هم تشویق شوند و راه موفقیت را یاد بگیرند.

۶ دانش‌آموز از استان اردبیل در کنکور سراسری امسال حائز رتبه زیر ۱۰۰ شدند که سه نفر از مرکز استان، ۲ نفر از شهرستان خلخال و یک نفر از شهرستان مشگین‌شهر است.