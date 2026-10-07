با هدف ترویج فرهنگ ورزش ضامن سلامتی و باهدف رساندن پیام حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کاروان دوچرخه سواران رومیکا امروز به عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کانون دو چرخه سواران رومیکا گفت: این گروه ۱۶ نفره پس از طی کردن هزار و ۳۰۰ کیلومتر و گذر از استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی به مشهدالرضا (ع) می‌رسند.

غلام همایونی افزود:معرفی موسسه خیریه رومیکا حامی بیماران مبتلا به سرطان از برنامه‌های این کاروان دوچرخه‌سواری در این مسیر است.

تمدنی مدیرعامل موسسه خیریه رومیکا حامی بیماران مبتلا به سرطان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این مؤسسه تنها مؤسسه حامی و خدمات رسان به بیماران سرطانی در منطقه کاشان است، افزود: ماهانه ۵۰۰ بیمار سرطانی به این مؤسسه مراجعه می‌کنند و از خدمات این موسسه بهره‌مند می‌شوند.