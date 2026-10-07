جانشین سپاه فجر استان فارس: مانور «صلابت زاگرس» با محوریت زلزله فرضی ۶.۷ ریشتری تمرینی برای هماهنگی تأمین امنیت، آواربرداری و امدادرسانی در شرایط اضطرار بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مانور «صلابت زاگرس» با محوریت زلزله فرضی ۶.۷ ریشتری با هدف هماهنگی برای تأمین امنیت، آواربرداری و امدادرسانی در شرایط اضطرار در حال برگزاری است.

سردار هاشم جمالی، جانشین سپاه فجر استان فارس در حاشیه این مانور با اشاره به محور‌های فعالیت نیرو‌های نظامی در بحران‌ها گفت: تأمین امنیت در شرایط اضطرار، آواربرداری و پشتیبانی از عملیات‌های امدادی از جمله وظایفی است که توسط نیرو‌های سپاه و بسیج در این رزمایش تمرین می‌شود.

وی افزود: رزمایش تمام‌عیار استان با نام «صلابت زاگرس» با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادرسان، امنیتی و انتظامی استان برای مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد تا در صورت وقوع حوادث و بلایای طبیعی، کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.

این مانور با حضور حضور بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۶۰ دستگاه اجرایی و ۲ هزار و ۴۰۰ ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین با هدف سنجش آمادگی و سرعت عمل دستگاه‌های مسئول در برابر بلایای طبیعی طراحی و در حال اجراست.