به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تور رالی «از زادگاه تا بارگاه شمس تبریزی» با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی و توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان از پارک شمس تبریزی در شهر تبریز آغاز شد و مقصد آن بارگاه شمس تبریزی در خوی بود. انتخاب تبریز به‌عنوان نقطه آغاز این مسیر، بر پایه جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر و پیوند آن با شمس تبریزی انجام شده است.

این برنامه که از رویدادهای پیش‌بینی‌شده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در روز افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی آذربایجان‌شرقی بود، در کنار گرامی‌داشت جایگاه این عارف نامی، رویکردی فراتر از یک برنامه مناسبتی داشت و آغاز یک مسیر تازه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی، ادبی و عرفانی منطقه را دنبال کرد.

برنامه‌ریزی برای توسعه محور گردشگری ادب و عرفان، به مسیر تبریز و خوی محدود نمی‌شود و چشم‌انداز آن می‌تواند فراتر از مرزهای ایران تعریف شود. در این نگاه، خوی و تبریز در یک سوی مسیر قرار می‌گیرند و این محور می‌تواند در ادامه به قونیه در ترکیه، محل مدفن مولانا جلال‌الدین بلخی، امتداد پیدا کند. همچنین این مسیر از سوی دیگر ظرفیت پیوند با حوزه تمدنی خراسان، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را دارد.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اجرای این برنامه، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان را در قالب یک مسیر گردشگری موضوع‌محور دنبال می‌کند که به جای تمرکز بر یک اثر یا یک شهر، مجموعه‌ای از میراث ادبی، عرفانی و تاریخی منطقه را در یک شبکه فرهنگی به یکدیگر پیوند می‌دهد.

برگزاری تور «از زادگاه تا بارگاه شمس تبریزی» از پارک شمس تبریزی در تبریز تا بارگاه شمس در خوی، نخستین گام عملی برای معرفی این ایده و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های گردشگری دو شهر است.

تور رالی «از زادگاه تا بارگاه شمس تبریزی» با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری، از پارک شمس تبریزی تبریز حرکت خود را آغاز کرد و با رسیدن به بارگاه شمس تبریزی در خوی، همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی این هفته در آذربایجان‌شرقی را رقم زد.