با تفاهم مرکز مدیریت راهبردی افتا و معاونت آموزش وزارت آموزش پرورش، از سال تحصیلی جاری دوره‌های ویژه رمز شناسی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه دانش‌آموزان و معلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این تفاهم نامه که به امضای علی نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش رسید، از این پس علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی، با استفاده از ظرفیت‌های علمی طرفین، در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، بسته‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی (ابتدایی، هنرستان و متوسطه) تولید و کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ویژه معلمان برگزار خواهد شد.

همچنین با هدف آموزش مربیان تخصصی افتا در مدارس کشور، دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان و کارگاه‌های آموزشی معلمان به ویژه برای معلمان دروس علوم پایه (ریاضی و علوم) در دوره ابتدایی، متوسطه و هنرستان‍ها طراحی و برگزار خواهد شد.

بر اساس تفاهم نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، رویداد‌ها و مسابقات آموزشی در حوزه امنیت سایبری در قالب فوق‌برنامه دانش‌آموزی برگزار شده و از پژوهش‌ها و طرح‌های دانش‌آموزی در حوزه امنیت سایبری به ویژه طرح‌های منتخب جشنواره‌های دانش‌آموزی حمایت خواهد شد.

این تفاهم نامه بر اساس سند توسعه علوم و فناوری افتا، اهداف بند ۱۶ و ۱۷ تدابیر «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» و بند (ت) ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت منعقد شده است و هیچ‌گونه بار مالی، اداری و استخدامی برای وزارت آموزش و پرورش ندارد.

نورزوززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا با وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف مرکز افتا، آشنایی دانش‌آموزان با امنیت سایبری و اصولاً روش‌های حل مسئله توسط دانش آموزان است و برای آغاز این کار در مدارس برنامه‌ریزی خود را از یک و نیم سال پیش آغاز کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به تاثیرات فضای مجازی و حوزه سایبر بر زندگی روزمره آحاد مردم گفت: آشنایی دانش آموزان با ابعاد گسترده امنیت سایبری می‌تواند استعداد‌های آنان را در این زمینه شکوفا و با آموزش چنین استعدادهایی، متخصصان آینده مورد نیاز دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی و خدمات رسان به مردم تربیت شده و پرورش یابند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا آغاز آموزش فرهنگ سایبری را در مدارس تحولی در این حوزه خواند و گفت: افتا آماده است تا با مشارکت دانش‌آموزان و معلمان علاقه‌مند به مباحث و تخصص امنیت سایبری، شبکه نخبگانی ایجاد شود و به موازات آموزش کلاسی، مسابقات علمی و اردو‌های ویژه مباحث امنیت سایبری را برگزار کند.

وی با اشاره به حضور مداوم میلیون‌ها دانش آموز، معلم و والدین در نرم‌افزار آموزشی شاد گفت: حال که دستگاه‌های الکترونیکی به ابزار آموزش عمومی دانش‌آموزان تبدیل شده است، باید آنان، به خوبی با امنیت سایبری آشنایی عمومی و حتی تخصصی داشته باشند.

نوروززاده با اشاره به جایگاه ویژه مناطق محروم و کم برخوردار در این طرح آموزشی گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتا دوره‌های خاصی را برای آموزش امنیت سایبری دانش‌آموزان و معلمان و توانمند سازی آنان و همچنین بازی‌های خاص سایبری، طراحی کرده است و آمادگی دارد تا با همکاری انجمن رمز ایران از امکانات آموزشی آن انجمن برای دست یابی به اهداف تفاهم نامه آموزش امنیت سایبری در مدارس کمک بگیرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا یادآوری کرد: واقعیت انکارناپذیر آن است که دشمن در حوزه سایبر و برای غلبه بر نسل جوان ایران اسلامی به شدت مشغول سرمایه‌گذاری است و مدت‌هاست آموزش امنیت سایبری را از مدارس آغاز کرده‌اند در حالیکه ما این کار را فقط در دانشگاه‌ها انجام می‌دهیم.

مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم ضمن استقبال از پیشنهادات و برنامه‌های مرکز مدیریت راهبردی افتا برای نهادینه کردن فرهنگ امنیت سایبری بین دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی گفت: آموزش و پرورش برای تحقق این برنامه مهم در مدارس کشور از همه امکانات آموزشی و تربیتی خود کمک خواهد گرفت.

وی گفت: آموزش و پرورش برای برگزاری دوره‌های ضمن خدمت و دانش افزایی معلمان و ارتقای توانمندی حرفه‌ای و تخصصی در حوزه امنیت سایبر و همچنین آموزش دانش‌آموزان با برگزاری دوره‌های خاص، رویدادها، مسابقات و جشنواره‌ها همچون جشنواره دانش‌آموزی خوارزمی از آمادگی کافی برخوردار است.

آذرکیش، استعدادشناسی، مهارت آموزی و نخبه پروری را از اهداف مهم آموزش امنیت سایبری برای دانش‌آموزان و معلمان عنوان کرد و گفت: علاوه بر مدارس روزانه، امکانات آموزشی بیش از سه هزار و یکصد مدرسه شبانه‌روزی در اختیار آموزش امنیت سایبری و ترویج فرهنگ این نوع امنیت استراتژیک است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: آموزش و پرورش با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، زیست بوم فناوری اطلاعات را در مدارس شکل دهد تا دانش‌آموزان و معلمان و همچنین والدین دانش‌آموزان هر چه بیشتر با امنیت سایبری آشنا شوند.

مدیران وزارت آموزش و پرورش که در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا با وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند، پیشنهاد دادند که در هنرستان‌های کشور رشته تخصصی امنیت سایبری راه‌اندازی بشود تا تکنسین‌های این حوزه تربیت شوند، رشته تربیت معلم تخصصی امنیت سایبری به دانشگا‌های تربیت معلم اضافه شود و برای بورسیه کردن دانش‌آموزان علاقمند به ادامه تحصیل در رشته‌های امنیت سایبری، برنامه‌ریزی شود.