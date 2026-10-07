به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم کیال، در نشست امروز قوه قضائیه با تقدیر از همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در توسعه خدمات قضایی هوشمند اظهار کرد: آنچه امروز در قوه قضاییه شاهد آن هستیم، در گذشته به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده و موانع موجود قابل انتظار نبود؛ امروز دستگاه قضایی کشور با رویکرد ایجاد زیست‌بومی بدون انحصار برای مشارکت بخش خصوصی، زمینه ورود شرکت‌های مختلف و ارائه خدمات نوآورانه به مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این همکاری، علاوه بر فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و ارائه خدمات، داده‌های مورد نیاز نیز با رعایت محرمانگی و الزامات حریم خصوصی در اختیار مجموعه‌های فعال قرار گرفته و مهم‌تر از همه، قوه قضاییه مسیر ایجاد یک زیست‌بوم متکی بر ظرفیت بخش خصوصی را دنبال کرده است.

کیال با اشاره به ظرفیت‌های پیام‌رسان بله افزود: این پیام‌رسان در حال حاضر ۶۷ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده دارد که از این تعداد، حدود ۴۰ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه و ۲۰ میلیون نفر کاربر فعال روزانه هستند؛ این ظرفیت بزرگ می‌تواند در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اطلاع‌رسانی رایگان را یکی از حوزه‌های همکاری با قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده‌ها و تغییرات مربوط به آنها عمدتاً از طریق پیامک انجام می‌شود که هزینه‌هایی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند؛ ما با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌ها و فناوری‌های موجود، امکان ارسال رایگان این پیام‌ها را فراهم کرده‌ایم و هم‌اکنون ماهانه حدود هشت میلیون پیام قضایی از طریق بله به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

مدیرعامل پیام‌رسان بله با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع اظهار کرد: گاهی اطلاع نداشتن از یک تغییر وضعیت یا مهلت قانونی می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت اعتراض و ورود فرد به فرآیند‌های پیچیده‌تر و پرهزینه شود؛ بر همین اساس، خدمت «یادآور هوشمند قضایی» در بله با هدف اطلاع‌رسانی به‌موقع و کاهش چنین مشکلاتی ارائه شده است.

وی «دفتر خدمات قضایی هوشمند» را دومین حوزه همکاری بله با قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: هدف این خدمت، فراهم کردن دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به خدمات قضایی است؛ گاهی مردم برای ثبت یک عریضه مجبور می‌شوند از یک میلیون تومان به بالا هزینه کنند، ولی امروز این خدمت تقریباً به صورت رایگان در بستر بله ارائه می‌شود.

کیال افزود: دو سرویس «استعلام اعتبار معاملاتی» و «گواهی عدم سوءپیشینه» طی سه تا چهار ماه گذشته در بله راه‌اندازی شده و تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از خدمت استعلام اعتبار معاملاتی و بیش از ۴۰ هزار نفر از خدمت گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کرده‌اند؛ ایرانیان خارج از کشور که تاکنون در دسترسی به خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند نیز می‌توانند از خدمات این دو سرویس استفاده کنند و ظرفیت پیام‌رسان بله می‌تواند در حوزه اطلاع‌رسانی، دریافت رمز و دسترسی به خدمات قضایی، امکان دریافت آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خدمات را برای این گروه فراهم کند.

وی گفت: در حال حاضر بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله حدود سه و نیم میلیون کاربر فعال ماهانه دارد؛ نیم میلیون نفر تاکنون با دستیار هوش مصنوعی بله کار کرده‌اند و بیشتر از ۳۵۰ هزار سؤال پرسیده شده و در همین مدت کوتاه سپری شده از رونمایی، تقریباً سه هزار عریضه و اظهارنامه با استفاده از هوش مصنوعی در بله تولید شده است؛ ما ثبت اولین اظهارنامه با هوش مصنوعی در سیستم قضایی کشور را یک دستاورد تاریخی می‌دانیم.

مدیرعامل پیام‌رسان بله تصریح کرد: استفاده از این فناوری می‌تواند پیش از ورود افراد به فرآیند قضایی، به آنها در آگاهی از حقوق و مسیر صحیح اقدام کمک کند و در مواردی که ادله کافی وجود ندارد، مانع از ورود غیرضروری افراد به فرآیند قضایی شود؛ این فناوری همچنین می‌تواند به مردم در ارزیابی و بررسی مشاوره‌های حقوقی دریافتی کمک کند.

کیال ضمن قدردانی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های قوه قضاییه برای فراهم کردن این ظرفیت‌ها گفت: بخشی از خدمات ارزشمندی که در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده، هنوز برای عموم مردم به اندازه کافی شناخته‌شده نیست و لازم است این ظرفیت‌ها از طریق رسانه‌ها و سایر بستر‌های اطلاع‌رسانی، به شکل گسترده‌تری معرفی شود.

وی با تقدیر از همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از ارائه خدمات نوآورانه قضایی به مردم خبر داد و گفت: امروز عدلیه با رویکرد ایجاد زیست‌بوم بدون انحصار، مسیر مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است.