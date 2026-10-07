آذربایجان‌غربی که به عنوان پایتخت تالاب‌های ایران شناخته می‌شود، امسال با رشد بیش از دو برابری اعتبارات احیا، امیدوارتر از همیشه به استقبال پایداری زیست‌بوم‌های خود می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آذربایجان‌غربی که به عنوان پایتخت تالاب‌های ایران شناخته می‌شود، امسال با رشد بیش از دو برابری اعتبارات احیا، امیدوارتر از همیشه به استقبال پایداری زیست‌بوم‌های خود می‌رود.

در حالی که سایه خشکسالی در سال‌های گذشته بر عرصه‌های آبی شمال‌غرب کشور سنگینی می‌کرد، اخبار رسیده از اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از تغییر موازنه به نفع طبیعت خبر می‌دهد. افزایش ۲.۳ برابری اعتبارات اختصاص‌یافته برای احیای تالاب‌ها، در کنار بارندگی‌های مناسب اخیر، جانی تازه به ۴۰ تالاب دائمی و فصلی این استان بخشیده است.

حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی، تخصیص ۵۰ میلیون مترمکعب حقابه به تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه را از عوامل کلیدی بهبود شرایط عنوان کرد. این اقدام در کنار بازگشایی مسیرهای انتقال آب، پایداری شرایط زیستی را برای اکوسیستم‌های حساس استان تضمین کرده است.

آذربایجان‌غربی با دارا بودن ۶ تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر، نه تنها یک ذخیره‌گاه طبیعی، بلکه یکی از کریدورهای حیاتی برای پرندگان مهاجر در غرب کشور است. مناطقی نظیر «کانی‌برازان»، «حسنلو»، «سولدوز» و پارک ملی دریاچه ارومیه، هم‌اکنون به واسطه این مدیریت هدفمند، روزهای بهتری را تجربه می‌کنند.

مدیریت نوین تالاب‌ها در آذربایجان‌غربی دیگر تنها به روش‌های سنتی محدود نمی‌شود. محیط‌زیست استان با تلفیق داده‌های ماهواره‌ای و پایش‌های برخط، وضعیت وسعت پهنه‌های آبی را به صورت لحظه‌ای ارزیابی می‌کند. در کنار این نگاه فناورانه، مشارکت فعال سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و جوامع محلی، شبکه گسترده‌ای از دیدبانان محیط‌زیست را تشکیل داده است تا تخلفاتی نظیر شکار غیرمجاز و تصرف اراضی به حداقل برسد.

یکی از بخش‌های تخصصی اقدامات اخیر، انجام عملیات عمق‌سنجی و نمونه‌برداری در ۳۰ نقطه از دریاچه ارومیه است. کارشناسان با تمرکز بر میزان شوری و زیست‌توده «آرتمیا ارومیانا»، در حال تحلیل دقیق روند تغییرات دریاچه هستند. این داده‌های علمی که در آزمایشگاه مرکزی محیط‌زیست استان پردازش می‌شوند، نقشه راهی برای تصمیم‌گیران است تا با درکی دقیق از تغییرات هیدرولوژیک، گام‌های بعدی برای احیای این زیستگاه‌های ارزشمند را بردارند.

آذربایجان‌غربی با حفظ جایگاه نخست کشوری در تعداد تالاب‌ها، در حال تبدیل تهدیدها به فرصت است. ترکیب بودجه‌ریزی هدفمند، مدیریت حقابه‌ها و نظارت علمی، نویدبخش بازگشت رونق به زیستگاه‌های آبی استان است؛ اتفاقی که نه تنها برای محیط‌زیست منطقه، بلکه برای پایداری کشاورزی و اقلیم کل استان حیاتی است.