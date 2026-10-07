معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان از برگزاری آیین رونمایی از مستند «پای‌کوبه» با موضوع آداب، رسوم و سنت‌های ازدواج در ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان از برگزاری آیین رونمایی از مستند «پای‌کوبه» با موضوع آداب، رسوم و سنت‌های ازدواج در ایران خبر داد.

علی ذوالقدر، با اشاره به برگزاری آیین رونمایی از مستند «پای‌کوبه» اظهار کرد: این مستند با هدف معرفی و بازنمایی آداب، رسوم و سنت‌های ازدواج در ایران و با حمایت دفتر توسعه و برنامه‌ریزی اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان و محوریت اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان تولید شده است.

وی افزود: مستند «پای‌کوبه» نخستین روایت از مجموعه‌ای است که به معرفی و بازخوانی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ازدواج در مناطق مختلف کشور می‌پردازد و تلاش دارد بخشی از سنت‌ها و آیین‌های ارزشمند ازدواج ایرانی را در قالبی هنری و مستند به مخاطبان معرفی کند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: در تولید این اثر، استان‌های زنجان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی مشارکت داشته‌اند و این پروژه با همراهی مجموعه‌های فرهنگی و هنری و شبکه نسیم سیما تولید و آماده پخش شده است.

ذوالقدر در ادامه با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع ازدواج جوانان از منظر فرهنگی و اجتماعی گفت: توجه به ظرفیت‌های بومی و سنت‌های ارزشمند جامعه ایرانی می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی، ترویج فرهنگ ازدواج و ایجاد نگاه مثبت و واقع‌بینانه نسبت به تشکیل خانواده در میان جوانان مؤثر باشد.

وی همچنین از حضور مسئولان، مدیران و فعالان حوزه اجتماعی و فرهنگی در این آیین خبر داد و گفت: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیران و مسئولان حوزه جوانان، هنرمندان و عوامل تولید مستند از جمله میهمانان این مراسم خواهند بود.

آیین رونمایی از مستند «پای‌کوبه» امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه، ساعت ۱۵ عصر در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار خواهد شد.